Šveices futbola izlases kapteinim draud nepatikšanas viltota Covid-19 sertifikāta dēļ
Šveices futbola izlases kapteinis Granits Džaka sociālajā tīklā "Instagram" atzinies, ka ir viltojis Covid-19 sertifikātu, kā rezultātā izlaidīs gaidāmās spēles UEFA Nāciju līgā. Lietu izmeklē arī policija.
Par Džakas Covid-19 sertifikāta viltojumu policija uzsākusi izmeklēšanu. Sākotnēji likumsargi izmeklēja kādu ārstu, kuru apsūdzēja par viltotu sertifikātu izsniegšanu. Džakas vārds parādījās starp personām, kurām šāds dokuments ir piešķirts, respektīvi, ka tās ir saņēmušās Covid-19 vakcīnu, lai gan patiesībā notika pretējais.
2022. gada septembrī Džaka inficējās ar Covid-19, kā rezultātā izlaida vairākas Šveices izlases spēles. Viņš arī nespēlēs pirmajās UEFA Nāciju līgas spēlēs, kuru laikā šveiciešiem jāspēkojas pret Ziemeļmaķedoniju (divas reizes), Skotiju un Slovēniju. Tā vietā viņu pratinās vietējā policija Covid-19 viltotā sertifikāta lietā.
"Tajā brīdī biju ļoti uztraucies par Covid-19 vakcīnu. Man bija lielas bažas par to, izturējos pret šo vakcīnu ar lielu skepsi. Baiļu un neziņas dēļ ieguvu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu bez atbilžu saņemšanas uz savām bažām. Šobrīd skaidri zinu, ka tas nebija pareizais solis. Es kļūdījos, par ko atvainojos. Uzņemos pilnu atbildību par savu lēmumu," sociālajos tīklos paziņoja Džaka.
"Granits Džaka mūs informēja par šo situāciju, norādot, ka plāno par šo lietu izteikties publiski un uzņemties pilnu atbildību. Mēs novērtējam, ka Granits spēris šo soli, lai pilnībā atrisinātu šo jautājumu. Komandas interesēs bija, ka Granits šo Nāciju līgas logu izlaidīs," teikts Šveices Futbola federācijas paziņojumā.
Jāmin, ka Granits Džaka nav pirmais Šveices sportā, kurš pieķerts Covid-19 sertifikāta viltošanā. Pirms šī gada pasaules čempionāta hokejā līdzīgā ķezā iekulās hokeja izlases treneris Patriks Fišers, kuram nācās priekšlaicīgi pamest ieņemamo amatu un kuru vēlāk diskvalificēja uz četriem gadiem. Viņš gan šo diskvalifikāciju ir pārsūdzējis Sporta arbitrāžas tiesā.
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33 gadus vecais pussargs karjeras laikā spēlējis tādos klubos kā "Basel", Menhengladbahas "Borussia", Londonas "Arsenal", Leverkūzenes "Bayer" un Premjerlīgas klubā "Sunderland", kuru pārstāv šobrīd. Šveices izlasē viņš 152 spēlēs guvis 18 vārtus.