Raimo Vīgants kļūst par Pasaules kausa uzvarētāju rollerslēpošanā
Latvijas sportists Raimo Vīgants svētdien Itālijā nodrošināja Lielo kristāla globusu Pasaules kausā rollerslēpošanā.
Vīgants kļuva par kopvērtējuma uzvarētāju arī sprinta ieskaitē. Kā vēsta Latvijas Slēpošanas federācija (LSF), sestdien Linda Kaparkalēja izcīnīja otro vietu 200 metru sprintā, bet Valts Skujiņš bija trešais junioriem, pasaules čempioni komandu sprintā Raimo Vīgants un Lauris Kaparkalējs noslēdza sešinieku pieaugušajiem, tāpat kā pasaules junioru čempions Bruno Bilāns junioru konkurencē.
Svētdien pēdējā dienā norisinājās komandu sprints ar diviem dalībniekiem sastāvā, katram veicot trīs etapus pa 1,2 kilometriem. Kaparkalējs nodeva stafeti Vīgantam līderu grupā ar itāļiem un zviedriem. Vīgants atnesa Latvijai uzvaru, aiz sevis atstājot konkurentus.
Junioriem priekšpēdējā aplī izveidojās līderu kvartets, kurā kopā ar divām Itālijas komandām un vienu Francijas komandu bija arī Latvija, kuru pārstāvēja Bilāns ar Skujiņu. Bilāns noturējās kopā ar līderiem, bet Skujiņš pēdējā aplī atveda trīs sekunžu pārsvaru, nodrošinot Latvijai uzvaru.
Sievietēm Latvija ar Adriānu Šuminsku un Kaparkalēju sastāvā līdz pusdistancei bija līderu četriniekā. Turpinājumā tempu kāpināja itālietes un zviedrietes, latvietēm turoties stabilā trešajā vietā. Juniorēm Lāsma Beķere kopā ar Keitu Marcinkēviču līdz pusdistancei turējās līderu grupā, bet pēc ceturtā posma sāka pamazām atpalikt no līderu kvarteta un ieņēma piekto vietu.