Sandis Vilmanis rezultatīvi piespēlē Floridas "Panthers" pirmajā pārbaudes spēlē
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē atzīmējās ar rezultatīvu piespēli.
Floridas "Panthers" savā laukumā ar rezultātu 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) pārspēja Karolīnas "Hurricanes". Otrā perioda pirmspēdējā minūtē Vilmanis piedalījās uzbrukumā, kura noslēgumā Miko Mikola izdarīja precīzu metienu no zilās līnijas, panākdams 5:3.
Sandis Vilmanis nopelna rezultatīvu piespēli! 🎯 pic.twitter.com/vkzUD23wG7— zemledus (@zemledus) September 21, 2026
Vilmanis šajā spēlē uz ledus bija 14 minūtes un sešas sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Aizsargs Uvis Balinskis nebija iekļauts šīs spēles pieteikumā. "Panthers" rindās divi vārti un rezultatīva piespēle bija Breidijam Tkačukam, tāpat divreiz pretiniekus pārspēja Kols Reinhārts, bet 1+2 iekrāja Mikola.
#FlaPanthers lines in warmups:— Jameson Olive (@JamesonCoop) September 20, 2026
B. Tkachuk - Barkov - Reinhart
Verhaeghe - Bennett - M. Tkachuk
Luostarinen - Lundell - Vilmanis
Reinhardt - Schwindt - Devine
Forsling - Ekblad
Mikkola - Jones
Kulikov - Gudas
Markstrom
Black
Citā spēlē Tampabejas "Lightning" bez uzbrucēja Zemgus Girgensona pieteikumā mājās ar 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) pārspēja Nešvilas "Predators". Tāpat pieteikts spēlei nebija uzbrucējs Dans Ločmelis, kura pārstāvētā Bostonas "Bruins" savā laukumā ar 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzveica Vašingtonas "Capitals", pretinieku rindās nespēlējot Ērikam Mateiko.
NHL pamatturnīrs sāksies 29. septembrī. Pirmo reizi kopš 1993./1994. gada sezonas NHL regulārā sezonā tiks izspēlētas 84 spēles.