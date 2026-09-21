Nikolajs Mazurs ar Dienvidkorejas basketbola izlasi kļūst par Āzijas spēļu čempionu
Latvijas trenera Nikolaja Mazura vadītā Dienvidkorejas vīriešu basketbola izlase svētdien uzvarēja Āzijas spēlēs.
Dienvidkoreja finālā ar 67:57 (12:16, 16:12, 27:19, 12:10) pieveica Japānas izlasi, kas bija arī turnīra mājiniece. Latvijas speciālista vadītajā komandā rezultatīvākais ar 27 gūtajiem punktiem Li Hjondžungs, bet 14 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Džunghjons Li.
Mājiniekiem 13 punktus un astoņas zem groziem izcīnītas bumbas sakrāja Rens Kanečika, bet 12 punktus, piecas zem groziem izcīnītas bumbas un piecas kļūdas - komandas kapteinis Acuja Ogava. Cīņā par trešo vietu Irāna ar 79:70 pārspēja Ķīnu.
Turnīra laikā dienvidkorejieši A grupas spēlēs ar 82:66 pieveica Saūda Arābiju, ar 102:48 - Indonēziju un ar 100:83 - mājiniekus japāņus. Ceturtdaļfinālā ar 114:80 tika pieveikta Jordīnija, bez pusfinālā ar 77:51 - Irāna.
Mazurs par Dienvidkorejas izlases galveno treneri kļuva decembrī un veiksmīga dalība Āzijas spēlēs tika noteikts kā viens no viņa darba mērķiem. Pirmajās spēlēs 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā viņa vadībā Dienvidkoreja vairāk zaudēja nekā uzvarēja (1-3), apkārtējiem Mazuru kritizējot un aicinot pat atlaist. Triumfs Āzijas spēlēs noskaņojumu mainījis. "Kad zaudēju, koncentrējos uz savu basketbolu, nevis notiekošo medijos vai fanu reakcijām," pēc uzvaras turnīrā teica latviešu speciālists.
Dienvidkoreja par Āzijas spēļu čempioni kļuva pirmo reizi pēdējo 12 gadu laikā. Pēdējais triumfs tai 2014. gadā, kad Āzijas spēles notika pašu mājās. Kopumā Dienvidkoreja šajā sporta forumā uzvarējusi piecas reizes.
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Āzijas spēles notiek reizi četros gados.