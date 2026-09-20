Evenepūls ceturto gadu pēc kārtas kļūst par pasaules čempionu individuālajā braucienā
Beļģis Remko Evenepūls svētdien Kanādā izcīnīja zelta medaļu pasaules čempionāta šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā, šajā disciplīnā paliekot nepārspētam ceturto gadu pēc kārtas.
Svētdien riteņbraucēji sacentās 39,2 kilometrus garā distancē ar nelielu kāpumu finišā.
Evenepūls, braucot ar vidējo ātrumu 52,4 kilometri stundā, finišēja 44 minūtēs un 53,13 sekundēs.
Otro vietu, uzvarētājam zaudējot 57,31 sekundi, ieņēma divkārtējais pasaules čempions šajā disciplīnā itālis Filipo Ganna, bet trešo vietu 60 sportistu konkurencē izcīnīja francūzis Pols, kurš uzvarētājam zaudēja minūti un 13,04 sekundes.
Latvijas sportisti šajā disciplīnā nepiedalījās.
Savu pirmo godalgu Evenpūls izcīnīja 2019. gadā, kad ieguva sudraba medaļu. 2020. gadā viņš kritiena dēļ sezonu noslēdza priekšlaicīgi, nākamajās divās sezonās guva bronzas medaļas, bet nākamajās četrās uzvarēja.
Sievietēm šajā pašā trasē uzvaru svinēja šveiciete Marlēna Reisere, kura brauca ar vidējo ātrumu 46,66 kilometri stundā un finišēja 50 minūtēs un 24,44 sekundēs.
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Otro vietu ieguva britu sportiste Zoja Beksteda, kura uzvarētājai piekāpās 40,11 sekundes, bet trešo - vāciete Franciska Koha, kura uzvarētājai zaudēja 45,54 sekundes.
Reiserei šis bija otrais čempiones tituls pēc kārtas. 2020. un 2021. gadā viņa bija otrā, bet 2022. gadā - trešā.
Pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā Monreālā beigsies nākamsvētdien.