Pļaviņš ar Rotā izcīna trešo vietu “King of the Court” turnīrā Hamburgā
Latvijas pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš pārī ar francūzi Teo Rotā svētdien Hamburgā "King of the Court" turnīrā izcīnīja trešo vietu.
Fināla pirmajā kārtā Latvijas/Francijas duets ar 11 punktiem ieņēma otro vietu, otrajā kārtā ar deviņiem punktiem uzvarēja, bet trešajā kārtā triju labāko pāru duelī ar septiņiem punktiem finišēja
Par uezvarētājiem kļuva nīderlandietis Stefans Bormanss un brazīlietis Žeorže Vanderlejs, kuri sakrāja 14 punktus, bet otrie ar vēlāk sakrātiem 14 punktiem bija nīderlandietis Metjū Immerss un zviedrs Jūnatans Hellvigs.
Priekšsacīkstēs Pļaviņš/Rotā C grupā trešajā kārtā ar 20 punktiem uzvarēja, iekļūstot pusfinālā. Latvijas pludmales volejbolists Kristians Fokerots pārī ar francūzi Arturu Kanē B grupā uzvarēja trešajā kārtā, sakrājot 24 punktus, un iekļuva pusfinālā.
Pusfinālā abi dueti spēlēja vienā grupā - A pusfinālā. Fokerots/Kanē palika pēdējie pirmajā kārtā un Pļaviņš.Rotā - otrajā kārtā, abiem pāriem par vietu finālā cīnoties "play-off" kārtā, kur par vienīgo vietu finālā ar 12 punktiem uzvarēja Pļaviņš/Rotā, bet otrie ar 10 punktiem bija Fokerots/Kanē.
Sieviešu konkurencē Latvijas pludmales volejboliste Anastasija Samoilova kopā ar Vīsu Bekhausu piektdien neiekļuva pusfinālā, C grupas trešajā kārtā paliekot otrajā vietā.
"Queen and King of the Court" turnīros pretinieki spēlē 15 minūšu maču. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Laukumu pamet izspēli zaudējušie, viņu vietā stājoties nākamajam pārim. "Karaļa" pusē duets turpina spēlēt, līdz zaudē izspēli. Pēc katra 15 minūšu raunda viens vai vairāki dueti ar mazāko punktu skaitu izstājas no turpmākajām sacensībām.