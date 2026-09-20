Jānim Jakam pirmie vārti “Verva” rindās
Foto: LETA
Jakam gūti vārti Čehijas hokeja līgas mačā.
Hokejs

Jānim Jakam pirmie vārti “Verva” rindās

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas aizsargs Jānis Jaks svētdien guva vārtus Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē, viņa pārstāvētajai Litvīnovas "Verva" komandai izcīnot uzvaru.

Jānim Jakam pirmie vārti “Verva” rindās...

"Verva" izbraukumā ar rezultātu 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) pārspēja Vītkovices "Ridera".

Spēles piektajā minūtē Jaks no distances pretī vārtiem izdarīja precīzu metienu un panāca 1:0, gūstot savus pirmos vārtus jaunajā komandā. Latviešu aizsargs šajā spēlē uz ledus bija 19 minūtes un 27 sekundes, piecas reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.

Citā spēlē uzbrucējs Renārs Krastenbergs un aizsargs Ralfs Freibergs atzīmējās ar rezultatīvām piespēlēm, kamēr Krastenberga pārstāvētā Česke Budejovices "Motor" mājās ar 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) uzveica "Olomouc" ar Freibergu ierindā.

Vēl Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" viesos ar 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) zaudēja Pardubices "Dynamo", bet Kristaps Zīle un Liberecas "Bili Tygrzi" mājās ar 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) atzina Kladno "Rytirzi" pārākumu.
 

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Jānis JaksKristaps ZīleRenārs KrastenbergsRalfs Freibergs

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