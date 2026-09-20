Neizšķirts pret “Audu” ļauj RFS atgriezties turnīra tabulas galvgalī
RFS svētdien savā laukumā spēlēja 1:1 ar "Auda" komandu "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 31. kārtas mačā, atgūstot līderpozīcijas turnīra tabulā.
Jau ceturtajā minūtē mājinieku aizsargs Daniels Balodis no vārtsarga laukuma stūra ar kāju raidīja pie viņa atlekušo bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, taču pēc videoatkārtojuma noskatīšanās vārtu guvums netika ieskaitīts, jo tika konstatēta aizmugure.
21. minūtē mājinieki tomēr izvirzījās vadībā, pēc Edvina Bongembas piespēles no kreisās puses vārtus gūstot Kaderam Konē - 1:0 "Auda" komandas labā.
RFS rezultātu izlīdzināja 43. minūtē, kad pēc Lašas Odišarijas piespēles no soda laukuma kreisās puses bumbu vārtu labajā stūrī ar galvu raidīja Rostāns Ndžiki - 1:1.
"Auda" komandas spēlētāji saņēma trīs, bet RFS - četras dzeltenās kartītes.
RFS futbolisti pirms svētdienas spēles virslīgā nebija zaudējuši kopš jūnija vidus, taču šajā laikā cieta zaudējumu Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā un Latvijas kausa pusfinālā atzina "Riga" komandas pārākumu.
"Auda", kas ir iekļuvusi Latvijas kausa finālā un virslīgā nav piedzīvojusi neveiksmi kopš jūnija beigām, pēdējās četrās spēlēs divas reizes cīnījās neizšķirti un tika pie divām uzvarām.
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Pirmajā aplī "Audas" futbolisti pārspēja RFS ar 1:0, otrajā aplī ar 3:0 pārāka bija RFS komanda, bet trešais duelis noslēdzās neizšķirti 1:1.
Jau ziņots, ka dienas pirmajās cīņās Ogres "United" mājās ar 1:0 pieveica "Super Nova" komandu, bet "Tukums 2000" futbolisti spēlēja 1:1 ar "Grobiņu".
Sestdien "Riga" ar 1:0 pārspēja "Jelgavu", bet "Liepājas" un "Daugavpils" cīņa noslēdzās neizšķirti - 0:0.
Turnīra tabulā 74 punkti 30 cīņās ir RFS, 31 spēlē 73 punkti ir "Riga", 61 punkts - "Auda" vienībai, 43 punkti - "Liepājai" un 39 punkti - "Daugavpilij". "Super Nova" komandai ir 35 punkti 30 mačos, bet 31 cīņā "Jelgavai" ir 32, "Grobiņai" - 26 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 24 un Ogres "United" - 18 punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.