Aleksa Gulbe palīdz “Landes” triumfēt Francijas Superkausā
Latvijas basketbolistes Aleksas Gulbes pārstāvētā Francijas čempione Mondemarsānas "Landes" svētdien "Raland Garros" laukumā Parīzē izcīnīja Francijas Superkausu.
"Landes" ar 66:53 (18:23, 19:7, 16:10, 13:13) pieveica "Bourges".
Gulbe 23 minūtēs laukumā guva 11 punktus, realizējot četrus no astoņiem divpunktu un vienu no trim trīspunktu metieniem. Viņas kontā arī sešas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, kļūda, divas personiskās piezīmes, trīs izprovocēti pārkāpumi pretiniecēm, +/- rādītājs +9 un efektivitātes koeficients 11.
12 punktus uzvarētājām guva Trinitija Sanantonio, bet 11 punktus - Beka Mesija.
Pretinieču komandā 14 punktus guva Inesa Pitārša-Granela, bet 11 punktus - Sidnija Volesa.
Sestdien cīņā par Polijas Superkausu Digna Strautmane ar Vroclavas "Sleza" ar 60:78 (17:18, 18:19, 12:23, 13:18) zaudēja Ļubļinas AZS UMCS vienībai.
Strautmane guva divus punktus, laukumā pavadītajās 19 minūtēs un astoņās sekundēs realizējot vienu no trīs divpunktu metieniem un izpildot trīs neprecīzus tālmetienus. Latvietes kontā bija arī četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, divi bloķēti metieni, viena piezīme, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums un negatīvs +/- rādītājs (-20).