“Atletico” izmanto vairākumu un Madrides derbijā pieveic “Real”
Madrides "Atletico" svētdien savā laukumā pieveica mazākumā palikušo Madrides "Real" Spānijas futbola čempionāta septītās kārtas mačā.
"Atletico" uzvarēja ar ar 2:1 (0:0).
50. minūtē viesi palika mazākumā, sarkano kartīti nopelnot viesu aizsargam Dīnam Heisenam, kurš parāva pretinieku spēlētāju aiz krekla un nopelnīja 11 metru soda sitienu.
53. minūtē 11 metru soda sitienu realizēja Alehandro Grimaldo, kurš ar pauzi pagaidīja, līdz viesu vārtsargs Tibo Kurtuā veic pirmo kustību, un raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 1:0.
59. minūtē rezultāts kļuva 2:0. Džuljano Simeone soda laukumā piespēlēja Džonatanam Deividam, pēc kura sitiena no gaisa bumba tika raidīta vārtu augšējā stūrī.
89. minūtē "Real" vienus vārtus atspēlēja. Pēc Bernardu Silvas izpildīta centrējuma Antonio Rīdigers pēc augsta lēciena pie vārtsarga laukuma robežas ar galvu raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī.
Pēc septiņām spēlēm Spānijas čempionātā 21 punkts ir "Barcelona", 16 punkti Madrides "Atletico" un 15 - Madrides "Real".