“Sharks” uz vairākiem gadiem pagarina līgumu ar galveno treneri Vorzofskaju
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Sanhosē "Sharks" uz vairākiem gadiem ir pagarinājis līgumu ar galveno treneri Raienu Vorzofskaju, ziņo klubs.
Tikai 38 gadus vecajam speciālistam, kurš 2022. gadā kļuva par "Sharks" galvenā trenera palīgu un 2024. gada 13. jūnijā tika iecelts par galveno treneri, ir sācies iepriekšējā līguma pēdējais gads.
Treneris paziņojumā raksta, ka vasarā ir bijušas vairākas sarunas ar Sanhosē kluba ģenerālmenedžeri Maiku Grīru un trenera aģentu.
"Vorzofskajs ir paveicis labu darbu, un arī viņa treneru korpuss ir labi pastrādājis," paziņojumā saka Sanhosē komandas ģenerālmenedžeris Maiks Grīrs. "Viņš ir cilvēks, kurš smagi strādā. Viņš ir ieguldījis lielu darbu."
Viņš piebilst, ka speciālistam ir izdevies izveidot saikni ar komandu un to motivēt.
Tiek ziņots, ka komanda šosezon cer pirmo reizi kopš 2018./2019. gada sezonas iekļūt Stenlija kausa izcīņā.
"Treniņnometnes pirmajā dienā strādājām pie lietām, kuras mums ir jāpilnveido. Ielikām pamatus sezonai," saka Vorzofskajs. "Mēs šajā komandā mudināsim spēlētājus individuāli pilnveidoties. Tas būs mūsu galvenais vēstījums visas sezonas garumā."
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Grīrs norādīja, ka viņam šķita svarīgi, lai treneris sezonu uzsāktu bez raizēm par savu līgumu.
"Šo četru gadu laikā - arī strādājot par trenera palīgu - viņš ir pierādījis, ka spēj paveikt šo darbu," skaidro Grīrs. "Tā vienkārši sakrita, ka vēlējāmies šo jautājumu atrisināt vēl pirms sezonas sākuma."
Pagājušajā sezonā Vorzofskajs palīdzēja Sanhosē komandai izcīnīt 19 uzvaras un 34 punktus vairāk nekā 2024./2025. gada sezonā, kad komanda NHL pamatturnīrā ieņēma pēdējo vietu. Tas ļāva "Sharks" ar 86 punktiem un bilanci 39-35-8 Klusā okeāna divīzijā ierindoties piektajā vietā, četrus punktus atpaliekot no Losandželosas "Kings" cīņā par pēdējo vietu Stenlija kausa izcīņā Rietumu konferencē.
Sanhosē komanda pamatturnīra spēles sāks oktobra pirmajā dienā, savā laukumā uzņemot Floridas "Panthers" vienību.