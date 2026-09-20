"Tukums 2000" kompensācijas laikā izrauj neizšķirtu pret "Grobiņu"
"Tukums 2000" svētdien savā laukumā spēlēja 1:1 ar "Grobiņu" "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 31. kārtas mačā.
27. minūtē pēc Ivana Tiščenko piespēles ātrajā uzbrukumā vārtus no soda laukuma guva Milans Korrins, kurš cīņā ar aizsargu Kristeru Volkovu garām mājinieku vārtsargam Aleksam Kuprinam raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:0.
Mača kompensācijas laikā bumba pēc mājinieka Bogdana Samoilova sitiena viesu soda laukumā trāpīja pa roku Maksimam Sidorovam, un Samoilovs ar 11 metru sitienu spēles kompensācijas laika piektajā minūtē panāca izlīdzinājumu. Viņš viegli sita bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, bet viesu vārtsargs Roberts Ozols leca uz pretējo vārtu stūri.
Tukumnieki pēdējās piecās cīņās bija tikuši pie vienas uzvaras, ar 2:1 apspēlējot Ogres futbolistus. "Grobiņa" pēdējā aizvadītajā spēlē pēc zaudējuma "Auda" vienībai ar 0:1 spēlēja 0:0 ar "Jelgavu".
Sezonas pirmie divi komandu dueļi noslēdzās neizšķirti (1:1 un 3:3), bet trešajā cīņā "Grobiņa" uzvarēja ar 3:1.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā mačā Ogres "United" mājās ar 1:0 pieveica "Super Nova" komandu.
Vēl svētdien "Auda" "Skonto" stadionā plkst. 18 uzņems RFS. Virslīgas spēles tiešraidē pārraida televīzijas kanāls TV4 un tīmekļa vietne "Sportacentrs.com".
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Sestdien "Riga" ar 1:0 pārspēja "Jelgavu", bet "Liepājas" un "Daugavpils" cīņa noslēdzās neizšķirti - 0:0.
Turnīra tabulā līdere ar 73 punktiem 31 spēlē ir "Riga", bet tikpat punktu 29 cīņās ir sakrājusi arī RFS. "Auda" vienībai ir 60 punkti 30 mačos, 31 spēlē "Liepājai" ir 43 punkti un "Daugavpilij" 39 punkti, "Super Novai" ir 35 punkti 30 mačos, bet 31 cīņā "Jelgavai" ir 32, "Grobiņai" - 26 punkti, "Tukums 2000" vienībai - 24 un Ogres "United" - 18 punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.