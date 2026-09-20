Pedro Akosta Austrijā izcīna pirmo “MotoGP” uzvaru karjerā
Spānijas motosportists Pedro Akosta svētdien izcīnīja savu pirmo motošosejas pasaules čempionāta "MotoGP" klases uzvaru karjerā, finišējot pirmais 15. posmā - Austrijas "Grand Prix".
Sacensību sākumā vadībā bija abi "Aprilia" komandas braucēji spānis Horhe Martins un itālis Marko Bedzeki, bet Akosta strauji kāpināja ātrumu, "Red Bull KTM" vienības braucējam devītajā aplī kļūstot par līderi.
Akosta vadību nostiprināja sacensību beigu fāzē un pēc 15 otrajām un trešajām vietām pirmo reizi karjerā uzvarēja "MotoGP" sacīkstē.
Aiz viņa finišēja Martins un Bedzeki, ceturtais bija japānis Ai Ogura ("SuperFile Trackhouse"), tālāk sekoja spānis Marks Markess ("Ducati Lenovo"), aiz viņa bija uzvarētāja komandas biedrs Breds Binders no Dienvidāfrikas. Desmit sekunžu robežās aiz uzvarētāja finišēja arī itālis Frančesko Banjaja ("Ducati Lenovo") un spānis Fermins Aldegers ("BK8 Gresini").
Kopvērtējumā pēc 15 posmiem līderpozīcijā atgriezies Martins, kuram ir 306 punkti, tālāk ar 294 punktiem ir Markess, bet trešo vietu ar 264 punktiem ieņem Bedzeki.
Šosezon "MotoGP" notiks 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī. Iepriekšējā sezonā savu septīto "MotoGP" titulu izcīnīja Marks Markess.