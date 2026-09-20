Latvijas riteņbraucējs Bogdanovičs ielauzies labāko trijniekā Tartu velomaratonā
Latvijas riteņbraucējs Māris Bogdanovičs sestdien Igaunijā kāpa uz goda pjedestāla, Tartu velomaratonā izcīnot trešo vietu. Sacensības vienlaikus bija arī Pasaules kausa posms braukšanā pa neasfaltētiem ceļiem.
Sacensībās dalībnieki veica 123 vai 89 kilometrus garas distances. Bez "gravel" distances notika arī tradicionālais kalnu riteņbraukšanas maratons.
Pasaules kausa sērijas posmā ātrajā un dubļainajā trasē līderu grupā līdz pašam finišam kopā atbrauca Bogdanovičs un Gusts Lapiņš. Septiņu braucēju sprintā Elvas slēpošanas stadionā Bogdanovičs spraigā cīņā izcīnīja trešo vietu, piekāpjoties Beļģijas riteņbraucējam Lukasam Malaševskim un igaunim Kirilam Tarasovam. Trasē latvietis pavadīja trīs stundas, 23 minūtes un 40 sekundes. Lapiņš tikmēr izcīnīja sesto vietu, finišējot trīs sekundes aiz uzvarētāja un divas sekundes aiz Bogdanoviča.
Sievietēm 123 kilometrus garajā distancē ātrākā no latvietēm bija Dace Muižniece-Zariņa, kura izcīnīja 17. vietu. Uzvarēja F-1 pilota Valteri Botasa dzīvesbiedre Tifānija Kromvela no Austrālijas. Lelde Ardava izcīnīja trešo vietu absolūtajā vērtējumā.
Sandijs Kļaviņš un Matīss Zēvēns Latvijai nodrošināja dubultuzvaru M19-34 grupā, to paveicot 59 sportistu konkurencē. Vēl Matīss Valdbergs bija piektais M35-39 grupā, Lauris Purniņš ieguva otro pozīciju M40-44 grupā, bet labāko sešinieku noslēdza Artūrs Sisoļatins.
Tikmēr Naurim Inovskim bija trešā vieta M45-49 kategorijā. Savukārt devīto pozīciju M50-54 grupā ieguva Roberts Draugs, bet Māris Zudāns izcīnīja sesto vietu M55-59 konkurencē.
83 kilometrus garajā distancē otrā vieta bija Ģirtam Cirvelim absolūtajā ieskaitē. Uzvaru M50-54 grupā svinēja Sandis Āķis, bet labāko trijnieku noslēdza Einars Šveicers. Tikmēr nepārspēts M35-39 grupā bija Toms Hartmanis.