Agate Caune pasaules čempionātā skriešanā uzstādījusi personīgo rekordu
Latvijas vieglatlēte Agate Caune svētdien pasaules čempionātā skriešanā Kopenhāgenā labojusi savu personīgo rekordu pusmaratonā. Finišu viņa sasniedza 72. vietā, kamēr Agata Strausa ierindojās 89. vietā, bet Dmitrijs Serjogins – 105. pozīcijā.
Sieviešu sacensībās ar jaunu pasaules rekordu, distancē sacenšoties tikai sievietēm, uzvarēja Kenijas sportiste Agnesa Ngetiča, kura finišēja vienā stundā piecās minūtēs un 15 sekundēs. Pēc 50 sekundēm finišēja viņas tautiete Veronika Loleo, bet vēl trīs sekundes atpalika Florence Nijonkuru, kura laboja Ruandas rekordu.
Caune pusmaratona distanci veica vienā stundā 14 minūtēs un 27 sekundēs, personīgo rekordu labojot par vairāk nekā vienu minūti. Strausas finiša laiks bija viena stunda 18 minūtes un 21 sekunde, kas ir vairāk nekā piecas minūtes lēnāk par viņas personīgo rekordu. Kopumā finišēja 105 skrējējas, bet vēl divas izstājās.
Vīriešiem ar jaunu Eiropas rekordu - 58 minūtes un sešas sekundes - uzvarēja Zviedrijas skrējējs Andrēass Almgrēns. Pēc piecām sekundēm finiša līniju šķērsoja kenijietis Nikolass Kipkorirs, bet vēl 15 sekundes atpalika Ugandas sportists Džošua Čeptegei.
Serjogins finišēja vienā stundā septiņās minūtēs un vienā sekundē, no sev piederošā Latvijas rekorda atpaliekot gandrīz trīs minūtes. Kopumā finišu sasniedza 121 skrējējs, bet vēl seši sportisti izstājās.
Sestdien medaļu komplekti tika sadalīti jūdzes un piecu kilometru skrējienos.
Jāpiezīmē, ka 2023. gadā pasaules čempionāts skriešanā šādā formātā pirmo reizi norisinājās Rīgā.