Jonass sezonu noslēdz labāko pieciniekā, Reišulim pjedestāls MX2 klasē
Pasaules motokrosa čempionāta sezona Austrālijā noslēgusies ar teicamu Latvijas sportistu sniegumu. Pauls Jonass MXGP klasē sezonas pēdējā posmā izcīnīja piekto vietu, bet Jānis Reišulis MX2 klasē kāpa uz goda pjedestāla, finišējot trešais.
MXGP klasē Jonass abos braucienos bija stabili piektais un šādā pozīcijā finišēja arī kopvērtējumā ar 32 izcīnītiem punktiem. Tikmēr nepārspēts palika pasaules čempiona titulu nodrošinājušais nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš sakrāja 50 punktus. Aiz viņa bija Jonasa komandas biedrs francūzis Romēns Fevrs, "Kawasaki" braucējam abos braucienos finišējot otrajam un gūstot 44 punktus. Tālāk ar 38 punktiem bija francūzis Toms Vjalle un itālis Andrea Adamo.
Savukārt MX2 klasē Jānis Reišulis pirmo braucienu veica stabili ceturtajā pozīcijā, bet otrajā pusi no brauciena bija līderis, līdz finišam atkāpjoties uz trešo vietu. Brālim Kārlim Reišulim abos braucienos bija devītā vieta.
Posmā pirmais ar 47 punktiem bija Kamdens Maklelans no Dienvidāfrikas, viņam ar 45 punktiem sekoja beļģis Liams Evertss, bet pa 38 punktiem bija Jānim Reišulim un pirmajā braucienā titulu nodrošinājušajam spānim Gijemam Farresam.
MXGP klases kopvērtējumā sezonas griezumā Herlingsam bija 973 punkti jeb par 168 punktiem vairāk nekā Fevram, bet trešais ar 659 punktiem bija sezonas pēdējos divos posmos nestartējušais slovēnis Tims Gajsers. Jonass izlaida divus posmus un ar 438 punktiem bija devītais.
MX2 klasē ar 904 punktiem uzvarēja Farress, 868 punktus iekrāja Maklelans, bet trešais ar 814 punktiem bija beļģis Saša Kūnens. Brāļi Reišuļi sezonu noslēdza sestajā un septītajā vietā - Jānim bija 691 punkts, bet Kārlis guva 555 punktus.
Sezona noslēgsies oktobra sākumā ar Nāciju kausu motokrosā.