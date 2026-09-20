Ovečkina cinisms, lielā izkaušanās, 3x3 basketbolistu un volejbolistu varoņdarbi - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošajā nedēļā daudz patīkamu brīžu sagādāja mūsu sportisti – par Eiropas kausa ieguvējiem 3x3 basketbolā kļuva Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Kristaps Gludītis un Rihards Kuksiks, bet pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš triumfēja Eiropas čempionātā U-22 vecuma grupā. Netrūka arī dažādu citu interesantu notikumu, ja visiem nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par tiem.
Aizejošajā nedēļā daudz patīkamu brīžu sagādāja mūsu sportisti – par Eiropas kausa ieguvējiem 3x3 basketbolā kļuva Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Kristaps Gludītis un Rihards Kuksiks, bet pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš triumfēja Eiropas čempionātā U-22 vecuma grupā. Netrūka arī dažādu citu interesantu notikumu, ja visiem nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par tiem.
Latvijas 3x3 basketbola izlase savam pirmajam Pasaules kausa titulam tikko pieplusojuši ar triumfu Eiropas kausā. U-23 Pasaules kausā Ķīnā – Covid-19 pandēmijas dzimtenē Uhaņā - ļoti sekmīgi startēja arī mūsu jaunieši – puišiem sudrabs, bet meitenēm šoreiz ceturtā vieta.
Pludmales volejbolisti dominēja U-22 Eiropas čempionātā, kur Fokerots/Auziņš kļuva par čempioniem, bet Līva Ēbere un Daniela Konstantinova izcīnīja sudrabu. 18 gadus vecajai Ēberei priekšā vēl vairāki mēģinājumi tik arī pie zelta.
Ar pozitīvu pēcgaršu dalību Eiropas čempionātā noslēgusi Latvijas vīriešu volejbola izlase, kas grupu turnīra izšķirošajā mačā sakāva spēcīgo Turciju (pasaules ranga stabilu Top20 komandu) un iekļuva izslēgšanas cīņās. Tur arī cienījami nospēlēja pret pasaules spēcīgāko volejbola izlasi Poliju
Civilizētajā Eiropā viens no visvairāk apspriestajiem notikumiem bija Krievijas un Vašingtonas “Capitals” hokeja leģendas Aleksandra Ovečkina piedalīšanās agresorvalsts valdošās partijas “Vienotā Krievija” reklāmas video. Pats Ovijs savu rīcību skaidroja pavisam ciniski, ka esot krievs un pēc karjeras gan jau grasoties dzīvot dzimtenē, kuras pašreizējā vara turpina veikt regulārus triecienus kaimiņvalstij Ukrainai un apdraud mieru visā pasaulē.
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