Ļebedevam trešā vieta Eiropas spīdveja čempionāta trešajā finālposmā
Latvijas motosportists Andžejs Ļebedevs sestdien Žešovā Eiropas spīdveja čempionāta trešajā finālposmā izcīnīja trešo vietu.
No pieciem braucieniem divos Ļebedevs bija pirmais, vienā finišēja otrais, bet vēl divos bija trešais. Latvijas sportists uzreiz neiekļuva finālā, taču viņš finišēja pirmais papildu braucienā un kopā ar dāni Leonu Madsenu sasniedza finālu.
Finālbraucienā pēc Madsena un poļa Maceja Janovska sadursmes bija nepieciešams atkārtot startu, kurā piedalījās trīs motosportisti.
Arī atkārtotajā startā bija neliela sadursme, taču trešo reizi atkārtotajā finālbraucienā uzvaru izcīnīja Polijas motosportists Kacpers Vorina, kuram otrajā vietā sekoja Janovskis, bet Ļebedevs finišēja trešais. Madsens par pirmajā finālbrauciena mēģinājumā izraisīto sadursmi palika bez rezultāta.
Pēc trīs posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 34 punktiem ieņem Vorina, kuram otrajā vietā ar tikpat punktiem seko Madsens, bet pa 33 punktiem izcīnījuši Janovskis un dānis Mihaels Jepsens-Jensens. Ļebedevam 20 punkti dod desmito vietu.
Jūlijā pirmajā posmā, kas norisinājās Zelona Gurā, Ļebedevs bija 12. vietā, bet septembra sākumā Vācijā aizvadītajā otrajā posmā latvietis ierindojās 15. pozīcijā.
Noslēdzošais, ceturtais posms, 2. oktobrī paredzēts Pardubicē, Čehijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ļebedevs ir divkārtējs Eiropas čempions, 2017. gadā kļūstot par pirmo Latvijas spīdvejistu, kurš ir uzvarējis Eiropas meistarsacīkstēs, un 2024. gadā atkārtojot savu panākumu. Pērn viņš kļuva par vicečempionu, bet titulu izcīnīja polis Patriks Dudeks.