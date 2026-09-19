Potenciālais Latvijas futbola izlases debitants aizsargs Denniss Cirkins.
Futbols
2026. gada 19. septembrī, 21:39
Potenciālais Latvijas izlases debitants Cirkins jau 15. minūtē saņem sarkano kartīti “Championship” spēlē
Potenciālais Latvijas futbola izlases debitants aizsargs Denniss Cirkins sestdien Anglijas pēc spēka otrās līgas jeb "Championship" spēlē tika pie sarkanās kartītes, viņa pārstāvētajai Londonas "Queens Park Rangers" (QPR) vienībai cīnoties neizšķirti.
QPR savā laukumā ar 2:2 (0:2) cīnījās neizšķirti ar Prestonas "North End".
Cirkins laukumā devās sākumsastāvā, taču jau 15. minūtē pēc nopietna pārkāpuma pret pretinieku nopelnīja sarkano kartīti un atstāja mājiniekus mazākumā.
Pirmajā puslaikā divus vārtus viesu labā guva Džonijs Kenijs, bet otrajā puslaikā laukuma saimnieki atbildēja ar Kvames Poku un Pola Smita precīzajiem sitieniem, izraujot neizšķirtu pamatlaika beigās.
QPR ar 13 punktiem astoņās spēlēs turnīra tabulā ieņem piekto vietu.