Bertāna 14 punkti neglābj "Dubai" no zaudējuma cīņā par Eirolīgas Superkausa bronzu
Foto: EPA/Scanpix
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns.
Basketbols

Bertāna 14 punkti neglābj "Dubai" no zaudējuma cīņā par Eirolīgas Superkausa bronzu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns sestdien Abū Dabī ULEB Eirolīgas Superkausā cīņā par trešo vietu izcēlās ar 14 punktiem, taču tas neglāba viņa pārstāvēto "Dubai" no zaudējuma.

Bertāna 14 punkti neglābj "Dubai" no zaudējuma cīņ...

Cīņā par trešo vietu "Dubai" ar 77:85 (21:22, 18:25, 26:17, 12:21) zaudēja Stambulas "Fenerbhace".

Bertāns spēlēja 15 minūtes un 43 sekundes un realizēja vienu divu punktu metienu un četrus no septiņiem tālmetieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, viena pārtverta bumba, viena kļūda un trīs piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +4 un efektivitātes koeficientu desmit.

Arī 14 punktus Dubaijas komandas labā guva Elije Okobo, kurš arī izcīnīja sešas bumbas zem groziem, bet pretinieku panākumu ar 23 punktiem sekmēja Telens Hortons-Takers

Jau ziņots, ka piektdien pusfinālā "Dubai" ar 95:98 pagarinājumā piekāpās Madrides "Real", bet pagājušās sezonas Eirolīgas uzvarētāja Pirejas "Olympiacos" 92:90 pārspēja Turcijas vienību Stambulas "Fenerbahce".

Eirolīgas Superkausa izcīņa norisinās pirmo reizi.

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