Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži.
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Šodien 19:38
Lielbārži nestartēs pasaules čempionāta noslēdzošā posma braucienos
Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži svētdien Vācijā nestartēs pasaules čempionāta noslēdzošā posma braucienos, sestdien paziņoja komanda.
Savas grupas kvalifikācijas braucienā Latvijas ekipāža finišēja piektajā vietā. Komanda vēsta, ka Latvijas motosportisti nav atguvušies pēc saslimšanas ar vīrusu un, lai neriskētu ar sportistu veselību, nestartēs svētdien paredzētajos braucienos.
Latvijas ekipāža nestartēja arī pirms divām nedēļām aizvadītajā pasaules čempionāta 11. posmā.
Pēc 11 no 12 posmiem Latvijas ekipāža ar 239 punktiem pasaules čempionāta kopvērtējumā atrodas devītajā pozīcijā.
Pērn Daniels un Bruno Lielbārži pasaules čempionāta kopvērtējumā ieņēma ceturto vietu, bet savā pirmajā pilnajā sezonā 2024. gadā kļuva par vicečempioniem.