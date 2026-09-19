“Riga” turpina uzvaru gājienu un nostiprinās Virslīgas vadībā, “Liepāja” un “Daugavpils” vārtus negūst
"Riga" sestdien" Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 31. kārtas izbraukum spēlē tika pie uzvaras, kamēr "Liepājas" un "Daugavpils" mačā vārti netika gūti.
"Riga" viesos ar 1:0 (1:0) uzvarēja "Jelgavu".
Mača 29. minūtē rīdziniekus vadībā izvirzīja Jagu Sikeira, kurš ierāvās pretinieku soda laukumā un pēc Raki Auani piespēles pārspēja "Jelgavas" vārtsargu.
Nedaudz vairāk kā desmit minūtes līdz pamatlaika beigām "Jelgavu" mazākumā atstāja Jegors Novikovs, kurš nopelnīja sarkano kartīti, atlikušo spēles daļu jelgavniekiem pavadot mazākumā, taču "Riga" nespēja izmantot pārsvaru un gūt otros vārtus.
Pirms tam "Liepāja" mājas spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar "Daugavpili", cīņā par UEFA Konferences līgas kvalifikāciju saglabājot četru punktu pārsvaru.
Tuvāk uzvarai bija viesi, kuri spēles otrajā puslaikā divas reizes trāpīja pa Liepājas komandas vārtu stabu.
Svētdien Ogres "United" savā laukumā spēlēs ar "Super Nova" komandu, "Tukums 2000" - ar "Grobiņu" un "Auda" - ar RFS.
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Turnīra tabulā līdere ar 73 punktiem 31 spēlē ir "Riga", tikpat punktus 29 cīņās iekrājusi RFS, bet "Auda" ar 60 punktiem 30 mačos noslēdz pirmo trijnieku. "Liepājai" ir 43 punkti 31 spēlē, "Daugavpils" iekrājusi 39 punktus, "Super Novai" ir 35 punktiem 29 mačos, "Jelgavai" ir 32 punkti 31 cīņā, "Grobiņai" ir 25 punkti 30 spēlēs, 23 punkti - "Tukums 2000" un 15 punkti - Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.