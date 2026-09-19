Eiropas čempione Polija neatstāj cerības Latvijas volejbolistiem
Latvijas vīriešu volejbola izlase sestdien Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēlē ar 0-3 (17:25, 16:25, 16:25) piekāpās pašreizējai Eiropas čempionei un pasaules ranga līderei Polijai.
Pirmā seta ievadā poļi pēc 5:0 izrāviena tika pie piecu punktu pārsvara, kuru turpināja palielināt un uzvarēja pirmajā setā ar 25:17.
Otrā seta sākumā spēle ritēja līdzīgi un uz brīdi latvieši izvirzījās vadībā ar 6:5, taču pēc tam Polijas volejbolisti panāca neizšķirtu un veica 6:1 izrāvienu, pārņemot vadību ar 14:9. Seta turpinājumā poļi tika pie droša pārsvara un guva panākumu ar 25:16.
Arī trešā seta sākumā Latvijas volejbolisti spēja tikt pie divu punktu pārsvara, tomēr pēc tam latvieši nespēja apturēt Polijas izlasi, kas spēlēja pārliecinoši un vēlreiz bija pārāka ar 25:16.
Latvijas izlase D grupas spēlēs ar 3-1 pieveica Rumāniju, ar 0-3 zaudēja Vācijai, ar 1-3 - Francijai un Šveicei, bet ar 3-1 pārspēja Turciju, ieņemot ceturto vietu grupā.
Polijas volejbolisti ar 3-0 uzvarēja Portugāli, Izraēlu, Ziemeļmaķedoniju un Ukrainu, pēdējā spēlē izcīnot pirmajai vietai grupā nepieciešamo punktu - 2-3 mačā ar Bulgāriju.
Polija ir pasaules ranga līdere, bet Latvijas izlase ieņem 44. vietu.
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Latvijas un Polijas izlases oficiālās spēlēs ir tikušās septiņas reizes, vienā uzvaru svinot latviešiem. 1993. gadā Vroclavā Latvijas izlase mājiniekus ar 3-a uzvarēja pasaules čempionāta kvalifikācijas spēlē.
Atlikušajos sešos mačos pārāki ir bijuši Polijas volejbolisti. Pēdējoreiz komandas divās Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs tikās 2014. gadā, abās trīs setos uzvarot poļiem.
Latvijas izlase vietu finālturnīrā izcīnīja 2025. gada augustā, G kvalifikācijas grupā aiz Slovākijas ieņemot otro vietu, bet apsteidzot Kosovu. Latvijas volejbolisti kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram kā labākā no otrās vietas ieņēmušajām komandām. Savukārt Polija finālturnīrā bez kvalifikācijas spēlēm iekļuva kā pašreizējā čempione.
Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlē trešo reizi.
Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvadīja Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlēja arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases.
Četras labākās grupu komandas iekļuva astotdaļfinālā, kas tiek izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā.
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Uģim Krastiņam izlasē palīdz treneris Mārcis Obrumans, statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
Latvijas valstsvienības sastāvs:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Eduards Dūdens;
diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
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"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.