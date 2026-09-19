Latvijas skrējējs Medveds pasaules čempionātā par 10 sekundēm labo Latvijas rekordu
Latvijas vieglatlēts Artūrs Niklāvs Medveds sestdien Kopenhāgenā pasaules čempionātā skriešanā piecu kilometru distancē šosejā laboja nacionālo rekordu un izcīnīja 19. vietu.
Ar jaunu Eritrejas rekordu - 12 minūtes un 56 sekundes - uzvarēja Davits Sēre, kurš par trīs sekundēm pārspēja titulēto norvēģi Jākobu Ingebrigcenu, bet vēl sekundi atpalika uzvarētāja tautietis Saimons Amanuels.
Četras sekundes labāko trijniekam zaudēja reģionālo rekordu labojušais Austrālijas skrējējs Kajs Robinsons.
Medveds finišēja 13 minūtēs un 30 sekundēs, sev piederošo Latvijas rekordu uzlabojot par desmit sekundēm. No Eiropas skrējējiem latvietis bija septītais ātrākais. Šajā distancē startēja 51 sportists.
Sievietēm šajā pašā distancē par čempioni kļuva etiopiete Likina Amebava ar finišu 14 minūtēs un 41 sekundē.
Jūdzes skrējienā vīriešiem uzvarēja vācietis Roberts Farkens, kurš finišēja trīs minūtēs un 51,8 sekundēs. Roberts Aleksis Glazers finišēja četrās minūtēs un 10,1 sekundē, kas deva 45. vietu, bet Ņikita Bogdanovs šo distanci skrēja četrās minūtēs un 20,28 sekundēs, ieņemot 54. pozīciju 58 sportistu konkurencē.
Sievietēm jūdzē nepārspēta bija francūziete Agate Gijemo, finišējot četrās minūtēs un 22,74 sekundēs. Līga Velvere-Krūmiņa ar rezultātu piecas minūtes 28,35 sekundes bija 46. pozīcijā 48 skrējēju konkurencē.
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Svētdien medaļas tiks sadalītas pusmaratona distancē.
2023. gadā pasaules čempionāts skriešanā šādā formātā pirmo reizi norisinājās Rīgā.