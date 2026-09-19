Līdz zeltam pietrūka pavisam maz: Latvijas 3x3 basketbolisti U-23 Pasaules kausā izcīna sudrabu
Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Evarts Zviedris, sestdien Uhaņā izcīnīja sudraba medaļas U-23 Pasaules kausā.
Ar otro numuru izsētā Latvijas izlase finālā ar 18:19 zaudēja ar piekto numuru izliktajai Lietuvai.
Ceturtdaļfinālā Latvija ar 19:17 bija pārāka pār ASV (12.), bet pusfinālā ar rezultātu 21:18 pārspēja Austrāliju (19.), abos mačos uzvarot pēc atspēlēšanās.
Pusfinālu zaudētāju dueļos Austrālija ar 22:20 uzvarēja Serbiju (9.).
Latvijas U-23 sieviešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Enija Ķīvīte, Marta Leimane, Ieva Korzāne un Adelīna Urtāne, bronzas spēlē ar 14:22 zaudēja Spānijai. Finālā ASV ar 15:10 uzvarēja Kanādu.
Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 izlasēm, kas sadalītas četrās grupās. Katras grupas divas labākās komandas kvalificējās ceturtdaļfinālam.
Latvijas U-23 basketbola izlases pie godalgām U-23 Pasaules kausa izcīņā līdz šim bija tikušas vienu reizi - pirmajā turnīrā 2018. gadā vīriešu izlase izcīnīja sudraba medaļas.
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Pērn par U-23 čempioniem vīriešiem kļuva Lietuvas basketbolisti, bet sievietēm triumfēja Nīderlandes basketbolistes.