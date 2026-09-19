Mogo/RSU iemet deviņas ripas un sagrauj Kijivas “Capitals”
Pagājušās sezonas čempionvienība "Mogo"/RSU sestdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) mačā savā laukumā ar 9:2 (2:1, 3:1, 4:0) sagrāva Kijivas "Capitals" komandu.
Pirmās trešdaļas pirmajā pusē 2:0 mājinieku labā panāca Rūdolfs Polcs un Jānis Zemītis, bet trešdaļas beigās viesi atbildēja ar Mihailo Kovaļčuka vārtu guvumu.
Otrā perioda ievadā "Mogo"/RSU vajadzēja nepilnu minūti, lai atjaunotu divu vārtu pārsvaru, precīzam esot Ričardam Grīnbergam, bet aptuveni divas minūtes vēlāk vairākumā pretinieku vārtos ripu raidīja Kaspars Ziemiņš. Turpinājumā Kijivas vienībai vairākumā vienus vārtus atguva Iļja Korenčuks, taču pēc tam Gints Meija atguva "Mogo"/RSU trīs vārtu pārsvaru.
Trešajā trešdaļā "Capitals" vārtsargu pārspēja Polcs, Ziemiņš, Kaspars Daugaviņš un Grīnbergs, mājiniekiem svinot pārliecinošu uzvaru.
Vēl Rīgas "Prizma" mājās ar 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) piekāpās Viļņas "Hockey Punks".
Rīdzinieku labā vārtus guva Kristaps Riekstiņš un Kristers Bormanis, kurš arī tika pie rezultatīvas piespēles. Viļņas vienībā pie diviem (1+1) punktiem tika Laisvīds Kudrevičs, bet pa reizei ripu "Prizma" vārtos nogādāja Iļja Četvertaks, Herkuss Marcinkevičs un Mateušs Sikerka.
Sestdien vēl "Zemgale"/LBTU savā laukumā uzņems "Liepājas hokeja komandu".
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"Mogo"/RSU ir septiņi punkti četrās spēlē, liepājnieki trīs mačos iekrājuši sešus punktus, "Pritmza" tikusi pie četriem punktiem piecās cīņās, "Capitals" tikpat iekrājusi trīs mačos, pa diviem punktiem ir Tallinas "Panter", Rīgas HS/"Dinaburga" un "Hockey Punks", bet bez punktiem ir Elektrēnu "Energija" un "Zemgale"/LBTU, kas vēl nav aizvadījusi nevienu maču.
Šosezon OHL spēlē "Mogo"/RSU, "Zemgale"/LBTU, Kijivas "Capitals", "Liepājas hokeja komanda", Rīgas "Prizma"/RTU, Rīgas HS/"Dinaburga", Tallinas "Panter", Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks".
Pamatturnīrā komandas aizvada četru apļu turnīru, katrai spēlējot 32 mačus.
Pēc pamatturnīra izslēgšanas spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu. Savukārt komandas, kuras no Latvijas un Lietuvas vienībām pamatturnīru noslēgs augstākajā vietā, tiks atzītas par savu valstu čempionēm.
Pērn par OHL čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva "Mogo"/RSU, kas finālsērijā ar 4-1 pieveica "Zemgale"/LBTU.