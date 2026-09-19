Latvijas 3x3 basketbolistes U-23 Pasaules kausā cīņā par bronzu piekāpjas spānietēm
Latvijas U-23 sieviešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Enija Ķīvīte, Marta Leimane, Ieva Korzāne un Adelīna Urtāne, sestdien piedzīvoja zaudējumu Pasaules kausa izcīņas bronzas spēlē.
Sieviešu turnīrā ar sesto numuru izsētā Latvijas izlase ar 14:22 zaudēja Spānijai (3.).
Leimani un Ķīvīte guva pa sešiem punktiem, bet Urtāne iemeta divus punktus.
Pirms tam latvietes ceturtdaļfinālā ar 21:15 uzvarēja Franciju (8.), bet pusfinālā ar rezultātu 8:21 piekāpās Kanādai (18.).
Plkst. 15.55 Latvijas vīriešu izlase finālā tiksies ar Lietuvu.
Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 izlasēm, kas sadalītas četrās grupās. Katras grupas divas labākās komandas kvalificējās ceturtdaļfinālam.
Latvijas U-23 basketbola izlases pie godalgām U-23 Pasaules kausa izcīņā tikušas vienu reizi - pirmajā turnīrā 2018. gadā vīriešu izlase izcīnīja sudraba medaļas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pērn par U-23 čempioniem vīriešiem kļuva Lietuvas basketbolisti, bet sievietēm triumfēja Nīderlandes basketbolistes.