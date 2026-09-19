Latvijas 3x3 basketbolisti spraigā mačā uzvar Austrāliju un ar Lietuvu cīnīsies par Pasaules kausa zeltu
Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Evarts Zviedris, sestdien nodrošināja vietu U-23 Pasaules kausa finālā.
Ar otro numuru izsētā Latvijas izlase pusfinālā ar rezultātu 21:18 spraigā cīņā pārspēja Austrāliju (19.).
Plkst. 15.55 Latvija finālā tiksies ar Lietuvu, kas izsēta ar piekto numuru.
Ceturtdaļfinālā Latvija ar 19:17 bija pārāka pār ASV (12.).
Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase pirms tam cīnīsies par bronzas medaļām.
Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 izlasēm, kas sadalītas četrās grupās. Katras grupas divas labākās komandas kvalificējās ceturtdaļfinālam. Izslēgšanas turnīra spēles un cīņas par medaļām notiks sestdien.
Latvijas U-23 basketbola izlases pie godalgām U-23 Pasaules kausa izcīņā tikušas vienu reizi - pirmajā turnīrā 2018. gadā vīriešu izlase izcīnīja sudraba medaļas.
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Pērn par U-23 čempioniem vīriešiem kļuva Lietuvas basketbolisti, bet sievietēm triumfēja Nīderlandes basketbolistes.