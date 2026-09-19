VIDEO: 22 Latvijas pilsētās aizvadīta rekordiem bagāta Orientēšanās nakts, kas šogad pulcēja vairāk nekā 7000 dalībnieku
Kad pilsētu ielas pārņēma vakara klusums, vairāk nekā 7000 cilvēku devās pavisam citā piedzīvojumā - 18. septembra vakarā 22 Latvijas pilsētās notika desmitā Latvijas Orientēšanās nakts, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu un apliecinot - orientēšanās ir gan sports, gan arī kopā būšana, azarts un piedzīvojums, kas spēj aizraut ikvienu.
Desmit gadu laikā Latvijas Orientēšanās nakts (O-nakts) kļuvusi par vienu no gaidītākajām rudens sporta tradīcijām Latvijā. Šogad O-nakts latiņu pacēla vēl augstāk - pirmo reizi pasākums vienlaikus norisinājās 22 Latvijas pilsētās, un trīs stundu rogaininga distancēm bija pieteikušās 2293 komandas un 7183 dalībnieki.
Šie skaitļi liecina, ka Latvijas Orientēšanāsnakts, kas notiek Eiropas Sporta nedēļas ietvaros, izaugusi par vienu no vērienīgākajiem sporta notikumiem Latvijā dalībnieku skaita ziņā. Turklāt O-nakts robežas kļūst arvien plašākas arī starptautiskā mērogā - šogad starp dalībniekiem bija 12 valstu pilsoņi, tostarp Lielbritānijas, Polijas, Nīderlandes, Čehijas, ASV, Dānijas un Itālijas pārstāvji. Sacensībās piedalījās arī vairākas komandas no Lietuvas, kas kaimiņvalsts tuvumā startēja Daugavpilī un Liepājā.
Latvijas Orientēšanās nakts Rīgā
Kad pilsētu ielas pārņēma vakara klusums, vairāk nekā 7000 cilvēku devās pavisam citā piedzīvojumā - 18. septembra vakarā 22 Latvijas ...
Šogad Latvijas Orientēšanās nakts pirmo reizi notika arī Balvos un Lielvārdē, tādējādi paplašinot karti, kurā vienā vakarā pulcējas orientēšanās entuziasti, ģimenes, draugu kompānijas un azartiski sacensību dalībnieki. Īpaši iespaidīgs dalībnieku skaits šogad bija Rīgā, kur tika pārkāpts maģiskais 1000 dalībnieku slieksnis. Grīziņkalnā startam bija pieteikušies 1546 dalībnieki 489 komandās, piepildot apkārtni ar rosību, lukturu gaismām un sacensību azartu. Masveidības ziņā izcēlās arī Liepāja ar 445 dalībniekiem 126 komandās, kā arī Jaunmārupe ar 135 komandām un 443 dalībniekiem.
Tikmēr Ādažos bija pieteiktas 100 komandas un 305 dalībnieki, O-nakts debitantē Balvos - 54 un 177, Cēsīs - 106 un 320, Daugavpilī - 87 un 278, Ikšķilē - 103 un 318, Inčukalnā - 61 un 184, Jelgavā - 119 un 343, Ķekavā - 103 un 312, Lielvārdē - 45 un 141, Madonā - 69 un 214, Pļaviņās - 24 un 89, Rēzeknē - 51 un 173, Salaspilī - 105 un 329, Saldū - 95 un 304, Smiltenē - 68 un 216, Talsos - 85 un 243, Tukumā - 68 un 222, Ulbrokā - 89 un 217, bet Valmierā - 106 un 315.
Turklāt vairāk nekā trešdaļa no komandām - 892 - bija pieteikušās ģimeņu grupā, kurā vismaz vienam dalībniekam jābūt vecumā līdz 14 gadiem. Starp jaunākajiem dalībniekiem bija septiņi šogad dzimuši mazuļi, kamēr pieredzes bagātākajiem dalībniekiem bija 87 un 86 gadi. Tas nozīmē, ka orientēšanās piedzīvojums patiesi ir sporta veids visai ģimenei un dažādām paaudzēm.
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Īpašs stāsts šogad bija arī Rīgā, kur kāds jubilārs savu dzimšanas dienu nolēma nosvinēt nevis pie svētku galda, bet gan O-nakts distancē. Komandā “Jubilāra sapnis” viņš bija saaicinājis radus, draugus un kaimiņus, šādi dzimšanas dienas svinībām piešķirot pavisam neparastu - sportisku un piedzīvojumu pilnu - formu.Un tieši tas Latvijas Orientēšanās nakti padara īpašu - vienā vakarā visa Latvija kļūst par lielu orientēšanās karti, kurā vienlaikus skrien un soļo tūkstošiem cilvēku. Lukturu gaismas šķērso parkus, ielas un takas, komandas meklē savus kontrolpunktus, un katrs atrastais punkts kļūst par mazu uzvaru. Turklāt rogainings ir kā aizraujoša spēle, kurā katrai komandai jāpieņem savi lēmumi - kur doties, kuru kontrolpunktu meklēt un cik tālu trīs stundu laikā iespējams aizkļūt, lai finišā atgrieztos laikā. Dažiem svarīgākais ir rezultāts, citiem - kopā būšana, bet vēl kādam vienkārši iespēja izrauties no ierastās ikdienas un ieraudzīt savu pilsētu pavisam citā gaismā. Savukārt tie, kas šoreiz palika mājās, Orientēšanās nakts notikumiem varēja sekot līdzi TV tiešraidē, kas pieejama Latvijas Orientēšanās federācijas oficiālajos Facebook, Instagram un YouTube profilos, kā arī Sportacentrs.com kanālos.
Pozitīvā un aktīvā gaisotnē Liepājā aizvadīta Latvijas Orientēšanās nakts
Piektdienas, 18. septembra vakarā, norisinājās iecienītais Latvijas Orientēšanās nakts pasākums. Trīs stundu orientēšanās sacensībās šogad piedalījās 455 liepājnieku un pilsētas ...
Bet, runājot par sportiskajiem rezultātiem, piemēram, Rīgā par Latvijas Orientēšanās nakts uzvarētājiem kļuva komanda “VEBĀ” (Valters Āboliņš un Edgars Bernāns), kas savāca 143 punktus no maksimāli iespējamajiem 166 punktiem. Ģimeņu grupā uzvarēja “Rāpot iespējams” (Uģis Inka un Dāvis Inka) ar 107 punktiem, starp dāmu komandām labākās bija Madara Apsalone un Anna Kalniņa no komandas “Āpši”, kuru veikums ir 125 punkti, bet veterānu konkurencē triumfēja “Treknie putni” (Līga Gulbe un Balvis Gulbis), kuru kontā bija 80 punkti. Pārējo goda pjedestālu aizņēma komandas “Jubilāra sapnis 3” un “Jubilāra sapnis 1” ar pašu gaviļnieku Juri Šleseru sastāvā, kas O-nakts vakarā šādi atzīmēja savu 55. dzimšanas dienu un komandā bija kopā ar mammu Māru Šleseri.
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Latvijas Orientēšanās nakti LSFP koordinētās Eiropas Sporta nedēļas ietvaros organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un orientēšanās klubiem Latvijā.