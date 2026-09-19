Latvijas 3x3 basketbolistes piedzīvo pamatīgu pērienu pret Kanādu un cīnīsies par bronzu
Latvijas U-23 sieviešu 3x3 basketbol izlase, kuras sastāvā ir Enija Ķīvīte, Marta Leimane, Ieva Korzāne un Adelīna Urtāne, sestdien piedzīvoja zaudējumu Pasaules kausa izcīņas pusfinālā un cīnīsies par bronzu.
Sieviešu turnīrā ar sesto numuru turnīrā izsētā Latvijas izlase pusfinālā ar rezultātu 8:21 piekāpās Kanādai (18.).
Pirms tam latvietes ceturtdaļfinālā ar 21:15 uzvarēja Franciju (8.).
Plkst. 14.05 Latvijas vīriešu kvartets pusfinālā tiksies ar Austrāliju.
Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 izlasēm, kas sadalītas četrās grupās. Katras grupas divas labākās komandas kvalificējās ceturtdaļfinālam. Izslēgšanas turnīra spēles un cīņas par medaļām notiks sestdien.
Latvijas U-23 basketbola izlases pie godalgām U-23 Pasaules kausa izcīņā tikušas vienu reizi - pirmajā turnīrā 2018. gadā vīriešu izlase izcīnīja sudraba medaļas.
Pērn par U-23 čempioniem vīriešiem kļuva Lietuvas basketbolisti, bet sievietēm triumfēja Nīderlandes basketbolistes.