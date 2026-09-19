Arī Latvijas U-23 vīriešu 3x3 basketbola izlase cīnīsies par Pasaules kausa medaļām
Latvijas U-23 vīriešu 3x3 basketbola izlases sestdien sasniedza Pasaules kausa izcīņas pusfinālu.
Vīriešu turnīrā ar otro numuru izsētā Latvijas izlase, kuras sastāvā ir Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Evarts Zviedris, ceturtdaļfinālā ar 19:17 bija pārāka pār ASV (12.).
Karlsons guva septiņus punktus, Bumbieris pievienoja sešus, Skreiveram bija četri punkti, bet Zviedrim - divi.
Plkst. 14.05 Latvijas kvartets tiksies ar Austrālijas un Nīderlandes pāra uzvarētāju.
Tikmēr sieviešu turnīrā ar sesto numuru turnīrā izsētā Latvijas izlase, kuras sastāvā ir Enija Ķīvīte, Marta Leimane, Ieva Korzāne un Adelīna Urtāne, ceturtdaļfinālā ar 21:15 uzvarēja Franciju (8.).
Ķīvīte guva septiņus punktus, Leimane pievienoja sešus, bet Korzānei un Urtānei bija pa četriem punktiem.
Plkst. 12.50 pusfinālā Latvijas izlases pretiniece būs Kanāda (18.).
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Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 izlasēm, kas sadalītas četrās grupās. Katras grupas divas labākās komandas kvalificējās ceturtdaļfinālam. Izslēgšanas turnīra spēles un cīņas par medaļām notiks sestdien.
Latvijas U-23 basketbola izlases pie godalgām U-23 Pasaules kausa izcīņā tikušas vienu reizi - pirmajā turnīrā 2018. gadā vīriešu izlase izcīnīja sudraba medaļas.
Pērn par U-23 čempioniem vīriešiem kļuva Lietuvas basketbolisti, bet sievietēm triumfēja Nīderlandes basketbolistes.