Ābols uzvarā pār "Davos" gūst savus pirmos vārtus Šveics hokeja līgā; panākums arī Balcera klubam
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols piektdien savā otrajā mačā Šveices hokeja līgā (NL) izcēlās ar vārtiem un rezultatīvu piespēli.
Ābola pārstāvētā "Bern" mājās ar 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) pārspēja "Davos" vienību.
Spēles sestajā minūtē Ābols saņēma ripu un pietuvojās vārtiem no labās puses, raidot ripu tīklā - 1:0. Otrā perioda sestajā minūtē latvietis nocīnījās vārtu priekšā un sekmēja vēl vienu mājinieku vārtu guvumu.
Ābols šajā spēlē uz ledus bija 16 minūtes un 17 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, uzvarēja septiņos no 14 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Citā spēlē Rūdolfs Balcers ar Cīrihes "Lions" viesos ar rezultātu 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) pārspēja Langnavas "Tigers" ar Oskaru Lapinski sastāvā. Vēl Deniss Smirnovs un "Ajoie" izbraukumā ar 4:3 (2:0, 1:0, 0:3, 0:0, 1:0) uzvarēja latvieša savulaik pārstāvēto Ženēvas "Servette".
Pirmajās divās spēlēs maksimālos sešus punktus guvusi tikai Cīrihes "Lions".
Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".