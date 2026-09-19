Latvijas U-23 3x3 basketbolistes apspēlē francūzietes un cīnīsies par Pasaules kausa medaļām
Latvijas U-23 sieviešu 3x3 basketbol izlase, kuras sastāvā ir Enija Ķīvīte, Marta Leimane, Ieva Korzāne un Adelīna Urtāne, sestdien sasniedza Pasaules kausa izcīņas pusfinālu.
Sieviešu turnīrā ar sesto numuru turnīrā izsētā Latvijas izlase ceturtdaļfinālā ar 21:15 uzvarēja Franciju (8.).
Ķīvīte guva septiņus punktus, Leimane pievienoja sešus, bet Korzānei un Urtānei bija pa četriem punktiem.
Plkst. 12.50 pusfinālā Latvijas izlases pretiniece būs Kanāda (18.).
Vīriešu turnīrā ar otro numuru izsētā Latvijas vīriešu izlase plkst. 11 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV izlasi (12.).
Visas spēles tiešraidē var vērot FIBA oficiālajā "YouTube" kanālā "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel".
Latvijas sieviešu izlase, kuras rindās ir Ieva Korzāne, Marta Daniela Leimane, Adelīna Urtāne un Enija Ķīvīte, C grupas cīņās ar tehnisko uzvaru pieveica Madagaskaras (19.) komandu, ar 15:16 zaudēja Spānijai (3.), ar 21:8 sagrāva Ugandu (11.) un ar 21:4 - Tongu (14.).
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C grupā ar četrām uzvarām četrās spēlēs pirmo vietu ieņēma Spānija, Latvija ar trim panākumiem ierindojās otrajā vietā, abām izlasēm sasniedzot ceturtdaļfinālu. Trešā grupā ar divām uzvarām palika Uganda, ceturtā ar vienu panākumu turnīru noslēdza Madagaskara, bet bez uzvarām palika Tonga.
Francijas izlase A grupā svinēja četras uzvaras.
Vīriešu izlase, kuras rindās spēlē Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Evarts Zviedris, B grupas mačos ar 21:16 pārspēja Jaunzēlandi (7.), ar 21:9 - Ēģipti (15.), ar 21:11 - Filipīnas (18.) un ar 18:12 - Spāniju (10.).
ASV četrinieks D grupā ar 21:14 pieveica Argentīnu (11.), ar 14:21 zaudēja Dienvidkorejai (13.), ar 21:17 pārspēja Ķīnu (14.) un ar 14:21 zaudēja Lietuvai (5.). Ar divām uzvarām ASV basketbolisti apsteidza Argentīnu, kas arī bija izcīnījusi divus panākumus.
Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 izlasēm, kas sadalītas četrās grupās. Katras grupas divas labākās komandas kvalificējās ceturtdaļfinālam. Izslēgšanas turnīra spēles un cīņas par medaļām notiks sestdien.
Latvijas U-23 basketbola izlases pie godalgām U-23 Pasaules kausa izcīņā tikušas vienu reizi - pirmajā turnīrā 2018. gadā vīriešu izlase izcīnīja sudraba medaļas.
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Pērn par U-23 čempioniem vīriešiem kļuva Lietuvas basketbolisti, bet sievietēm triumfēja Nīderlandes basketbolistes.