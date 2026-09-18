Kristers Gudlevskis "Fischtown Pinguins" vārtos pret "Krefeld Pinguine"
Hokejs
Vakar 23:39
Gudļevskis kā mūris "pingvīnu duelī" Vācijas elites līgas DEL spēlē
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis piektdien Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē atvairīja 26 metienus un palīdzēja Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" izcīnīt uzvaru. "Fischtown Pinguins" viesos ar 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) pārspēja Krēfeldes "Pinguine".
Gudļevskis sezonas pirmajā mačā atvairīja 26 no 27 pretinieku metieniem, tiekot galā ar 96,3% raidījumu.
Otrā perioda ievadā 2:0 "Fischtown Pinguins" labā panāca Kristiāns Vejse un Miha Verličs. Laukuma saimnieki vienus vārus atguva, taču otrās trešdaļas turpinājumā visiem divu vārtu pārsvaru atjaunoja Akito Hirose.
Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie". Gudļevskis un "Fischtown Pinguins" izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Minhenes "Red Bull", kuras rindās sezonas otrajā pusē spēlēja Alberts Šmits, zaudēja pusfinālā.