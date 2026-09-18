Dāvja Bertāna "Dubai" Eirolīgas Superkausa pusfinālā dramatiski piekāpjas "Real"
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" piektdien Abū Dabī ULEB Eirolīgas Superkausa izcīņas pusfinālā piedzīvoja zaudējumu pagarinājumā. Pusfinālā "Dubai" ar 95:98 (27:18, 16:24, 20:22, 25:24, 7:10) piekāpās Madrides "Real".
Bertāns spēlēja četras minūtes un 30 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu tālmetienu, izcīnīja atlēkušo bumbu, nopelnīja piezīmi un iekrāja efektivitātes koeficientu -1.
Dubaijas vienības rindās Elije Okobo izcēlās ar 24 punktiem, Dveins Beikons guva 19 punktus, kamēr Makinlijs Riats un Tornike Šengelija pievienoja attiecīgi 12 un 11 punktus. Madridiešu labā 20 punktus guva Valters Tavaress, kurš arī izcīnīja septiņas bumbas zem groziem, bet Timotē Luvavu-Kabaro 20 punktiem pievienoja sešas rezultatīvas piespēles.
Finālu sasniedza arī pagājušās sezonas Eirolīgas uzvarētāja Pirejas "Olympiacos", kas pusfinālā ar 92:90 (28:25, 23:20, 26:33, 23:12) pārspēja Turcijas vienību Stambulas "Fenerbahce". Pirejas komandas uzvaru ar 19 punktiem sekmēja Evans Furnjē, Žans Montero, pievienoja 13 punktus, bet Donta Hols noslēdza maču ar 12 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām. "Fenerbahce" no zaudējuma neglāba Šavons Šīldss, kurš izcēlās ar 18 punktiem, kamēr Brekstons Kijs iekrāja 17 punktus un sešas bumbas zem groziem, kā arī pārtvēra piecas bumbas.
Fināls un spēle par trešo vietu Abū Dabī norisināsies sestdien. Eirolīgas Superkausa izcīņa norisinās pirmo reizi.