Grigals necaursitams "SaiPa" uzvarā Somijas līgas spēlē
Latvijas vārtsargs Dāvis Gustavs Grigals piektdien Somijas hokeja līgas mačā atvairīja 16 metienus un sekmēja Lapēnrantas "SaiPa" panākumu. "SaiPa" viesos ar 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) pārspēja Kouvolas "KooKoo".
Grigals, aizvadot savu sezonas pirmo spēli Somijas līgā, tika galā ar visiem 16 pretinieku raidījumiem un aizvadīja savu otro "sauso" maču Somijas čempionātā.
Lapēnrantas komandas labā vārtus guva Petrs Fridrihs, Petruss Palmu, Miro Tauslahti un Patriks Sīkanens.
Vēl Bogdanos Hodass un Mikeli "Jukurit" mājās ar 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) uzvarēja Lahti "Pelicans", kuras rindās pie rezultatīvas piespēles tika Oskars Batņa.
Batņa asistēja vienīgajos "Pelicans" vārtos, kad mača astotajā minūtē pēc viņa un Roni Karvinena piespēlēm precīzs metiens padevās Markusam Nutivāram. Latvijas uzbrucējs spēlēja 18 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā uzvarēja piecos no astoņiem iemetieniem un noslēdza spēli ar neitrālu lietderības koeficientu.
Mājinieku rindās Hodass uz ledus pavadītajās 15 minūtēs un 59 sekundēs vienu reizi meta pa vārtiem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Turnīra tabulā "Jukurit" ar 15 punktiem septiņos mačos atrodas pirmajā vietā, "Pelicans" ar deviņiem punktiem piecās spēlēs ir sestā, bet "SaiPa" ar astoņiem punktiem trīs cīņās ir par vienu pozīciju zemāk, bet Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK un Mika Tumānova pārstāvētā Helsinku "Jokerit" ar attiecīgi trīs un vienu punktu ieņem 15. un 16. vietu 17 komandu konkurencē.
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Iepriekšējā sezonā par Somijas čempioni kļuva Tamperes "Tappara".