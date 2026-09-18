UEFA un CONCACAF aicina Infantino izmaksāt dalībvalstīm milzīgu naudu
Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) un Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācija (CONCACAF) piektdien aicināja Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentu Džanni Infantino no FIFA rezervēm 211 dalīborganizācijām izmaksāt aptuveni 2,1 miljardu ASV dolāru (1,8 miljardi eiro).
Vēstulē, ko Infantino nosūtīja UEFA vadītājs Aleksanders Čeferins un CONCACAF prezidents Viktors Montaljāni, teikts, ka katrai no FIFA dalīborganizācijām četru gadu periodā no 2027. līdz 2030. gadam būtu jāsaņem 10 miljoni ASV dolāru (8,7 miljoni eiro).
UEFA un CONCACAF prasība ir pēdējais pavērsiens iekšējā konfliktā, kas izcēlās pēc tam, kad atklājās Infantīno iecere pārdot daļu no Pasaules kausa izcīņas tiesībām privātiem investoriem. Šis pretrunīgi vērtētais priekšlikums tika ātri noraidīts, jo sporta sabiedrība pauda neapmierinātību ar to un UEFA draudēja boikotēt visas FIFA sacensības, līdz plāns tiktu atcelts. Infantino ir apgalvojis, ka šīs ieceres mērķis bija piesaistīt kapitālu futbolam visā pasaulē.
AFP ziņo, ka Čeferina un Montaljāni vēstulē, kas tika nosūtīta piektdien, ir norādīts, ka FIFA milzīgās naudas rezerves, kuru apjoms tiek lēsts aptuveni sešu miljardu ASV dolāru (5,2 miljardi eiro) apmērā, varētu tikt izmantotas finansējuma palielināšanai futbolam bez ārēju investīciju piesaistes. "FIFA no sava budžeta jau ir spējīga piešķirt ievērojami vairāk līdzekļu savām dalīborganizācijām, nepārdodot daļas savās sacensībās un neprasot no dalīborganizācijām neko pretī," teikts vēstulē.
"Mūsu analīze liecina, ka FIFA no 2027. līdz 2030. gadam būtu jāpiešķir vismaz 10 miljoni ASV dolāru katrai no savām 211 dalīborganizācijām investīcijām infrastruktūrā un futbola attīstībā, kas kopā būtu aptuveni 2,1 miljards ASV dolāru," teikts vēstulē. Vēstulē norādīts, ka šī vienreizējā līdzekļu piešķiršana papildinātu ikgadējo attīstības finansējumu, kas jau tiek sadalīts FIFA biedriem un kas Infantino vadībā vienai valstij četru gadu ciklā ir palielināts līdz astoņiem miljoniem ASV dolāru (septiņi miljoni eiro).
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UEFA un CONCACAF vēstulē pausts, ka tās nākamajā FIFA Padomes sēdē sniegs ieteikumus šo līdzekļu izmaksai. Vēstule tika nosūtīta dienu pēc tam, kad Anglijas Futbola asociācijas vadītāja Debija Hjūita vērsās pie Infantino, pieprasot pilnīgu informācijas publiskošanu par neveiksmīgo privātā kapitāla piesaistes ieceri. Hjūita arī aicināja publiskot dokumentus, kas saistīti ar lēmumu atcelt diskvalifikāciju, kas Pasaules kausa laikā tika piemērota ASV uzbrucējam Folarinam Balogunam. Šis lēmums tika pieņemts pēc ASV prezidenta Donalda Trampa telefonsarunas ar Infantīno.