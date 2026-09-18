Foto: "Rīgas Zeļļi" / Facebook
Basketbols
Šodien 20:46
"Rīgas zeļļi" noslēdz gatavošanos jaunajai sezonai ar uzvaru pār Lietuvas klubu "Nevežis"
Latvijas basketbola komanda "Rīgas zeļļi" piektdien Komandu sporta spēļu hallē Rīgā pēdējā pārbaudes mačā ar 90:87 pieveica Lietuvas klubu Ķēdaiņu "Nevežis", ziņo Rīgas klubs sociālajos medijos.
Klubs ziņo, ka rezultatīvākie komandā ar 17 punktiem bija Tailers Vols un Rolands Šulcs, Volam izcīnot arī sešas atlēkušās bumbas, bet 14 punktus guva Martīns Varna.
Jau ziņots, ka iepriekšējās pārbaudes spēlēs rīdzinieki Kauņā ar 85:97 piekāpās Eirolīgas klubam Kauņas "Žalgiris", Mežaparkā ar 89:71 uzvarēja Lietuvas klubu "Gargždai", bet Saldū ar 77:64 - Lietuvas vienību Klaipēdas "Neptūnas".
Pēc tam pārbaudes turnīra Klaipēdā pusfinālā ar 89:61 tika pārspēta Lietuvas vienība "Šiauliai", bet finālā ar 78:87 zaudēts "Neptūnas".
2023. gadā dibinātie "Rīgas zeļļi" aizvadītajā sezonā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā (LBL) izcīnīja bronzas godalgas.