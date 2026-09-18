Sesks pauž nožēlu par "ļoti īpašā" Saūda Arābijas rallija nenotikšanu
Latvijas autobraucējs Mārtiņš Sesks paudis nožēlu, ka šogad nenotiks viņam ļoti īpašais Saūda Arābijas rallijs un tādējādi šobrīd svarīgākais ir sagatavoties Sardīnijas rallijam pasaules rallija čempionāta (WRC) kalendārā.
Ceturtdien Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) paziņoja par WRC posma Saūda Arābijā atcelšanu Tuvo Austrumu konflikta dēļ. Posms bija paredzēts kā sezonas pēdējais - 14. - posms, taču tagad čempionāta medaļnieki tiks noskaidroti pēc 13. posma Sardīnijā, kas notiks oktobra sākumā.
Saūda Arābijas rallijs 2025. gada sezonas izskaņā kļuva par vienu no spilgtākajiem Mārtiņa Seska WRC karjeras posmiem. Ekipāža izvirzījās WRC posma vadībā, Sesks rallijā uzvarēja piecos ātrumposmos un līdz pat sacensību pēdējai dienai cīnījās par uzvaru. Divas pārsistas riepas un tehniska problēma liedza šo tempu pārvērst finiša rezultātā. “M-Sport Ford World Rally Team” komandas vadītājs Ričards Milleners pēc rallija uzsvēra, ka Sesks bija pierādījis gan savu ātrumu, gan “Ford Puma Rally1” konkurētspēju.
“Protams, ir žēl, ka Saūda Arābijas rallijs nenotiks. Pērn tas man bija ļoti īpašs rallijs, kur pirmo reizi WRC karjerā cīnījāmies par uzvaru un redzējām, ka spējam būt ļoti ātri arī pret pasaules čempionāta vadošajiem braucējiem. Tāpēc būtu bijis interesanti atgriezties tur vēlreiz un mēģināt šo pieredzi izmantot,” atzina Mārtiņš Sesks.
“Taču tieši autosportā nevienmēr viss notiek pēc iepriekš izplānotās stratēģijas, ir pārāk daudz mainīgo elementu, tāpēc šobrīd svarīgākais ir pieņemt situāciju tādu, kāda tā ir. Mūsu sezonas noslēgums būs Sardīnijā. Katrs rallijs ir pats par sevi, un galvenais uzdevums vienmēr ir parādīt konkrētajā brīdī labāko iespējamo sniegumu. Rezultātu var ietekmēt ļoti daudz faktoru, centīsimies panākt labāko rezultātu no tā, kas mums ir dots.”
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Šī gada “Rally Italia Sardegna” sacensību epicentrs atgriezīsies Alghero, bet ekipāžas četrās dienās veiks 17 ātrumposmus 307,02 kilometru kopgarumā uz grants seguma. Oktobrī mēdz būt mainīgāki laikapstākļi un tas var radīt papildu izaicinājumus jau tā tehniski prasīgajos ātrumposmos. Sardīnijas posmam ir raksturīgs augsts riepu nodilums, raupjš ceļa segums, dziļas risas un augsti riski.
“Man šobrīd svarīgākais ir koncentrēties tieši uz to, kas ir mūsu priekšā – sadarboties ar komandu, lai sagatavotu automašīnu, trases pierakstus un visu pārējo. Mēs nevaram mainīt kalendāru, nevaram ietekmēt laikapstākļus vai to, kāds būs segums konkrētajā dienā. Toties varam kontrolēt savu darbu un lēmumus. Tieši tam arī koncentrējos.”
Sardīnijas rallijs Seska un Franča ekipāžai būs sestais plānotais WRC starts 2026. gada sezonā. Gada sākumā izziņotā programma tika veidota kā attīstības sezona, kuras galvenais uzdevums bija izmantot iepriekš uzkrāto pieredzi, nostiprināt sadarbību ar “M-Sport Ford World Rally Team” un arvien labāk izmantot zināšanas dažādos rallija apstākļos, tāpēc Saūda Arābijas rallija atcelšana nemaina Seska sportiskos mērķus.
Aģentūra LETA vēsta, ka Sardīnijas rallijs pilota Mārtiņa Seska un stūrmaņa Renāra Franča ekipāžai būs sestais plānotais WRC starts 2026. gada sezonā. Saūda Arābijas rallijs 2025. gada sezonas izskaņā kļuva par vienu no spilgtākajiem Seska ekipāžas WRC karjeras posmiem. Ekipāža izvirzījās WRC posma vadībā, Sesks rallijā uzvarēja piecos ātrumposmos un līdz pat sacensību pēdējai dienai cīnījās par uzvaru. Divreiz pārsista riepa un tehniska problēma liedza iegūt augstu vietu arī finišā.
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Ražotāju ieskaitē uzvarētāju tituls pagājušajā svētdienā Čīlē jau tika piešķirts "Toyota" komandai. Individuālajā vērtējumā pēc 12 posmiem līderpozīcijās ar 230 punktiem ir "Toyota Gazoo" pilots brits Elfins Evanss, 213 punkti ir somam Sami Pajari ("Toyota Gazoo"), bet Zviedrijas pilots Olivers Sūlbergs ("Toyota Gazoo") ar 209 punktiem ir trešais.
Seska ekipāža ar piecos posmos sakrātiem 12 punktiem ieņem 16. vietu.
WRC 2026. gada sezonā bija iecerēti 14 posmi. 14. posms Saūda Arābijas tuksnesī bija paredzēts no 12. līdz 15. novembrim, bet tagad Sardīnijas rallijs, kas kā 13. posms ir ieplānots no 1. līdz 4. oktobrim, kļūs par sezonas pēdējo posmu.