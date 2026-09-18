Krištianu Ronaldu izlasē karjeru vēl nebeidz. Futbola superzvaigzne izsaukts uz UEFA Nāciju līgas spēlēm
Krištianu Ronaldu ir iekļauts Portugāles futbola izlases sastāvā Nāciju līgas pirmajām spēlēm, piektdien paziņoja Portugāles Futbola federācija (FPF).
Jau ziņots, ka pēc zaudējuma šā gada Pasaules kausa astotdaļfinālā, ar 0:1 atzīstot nākamās čempiones Spānijas pārākumu, Ronaldu nesteidzās pieņemt lēmumu par savu tālāko karjeru izlasē. 41 gadu vecais Ronaldu pagājušajā mēnesī paziņoja, ka šī visticamāk būs viņa pēdējā sezona futbolā, noslēdzot karjeru, kuras laikā viņš klubu un izlases rindās ir guvis vairāk nekā 950 vārtus.
Ronaldu ir visu laiku rezultatīvākais spēlētājs vīriešu izlašu futbolā. Viņš 233 spēlēs ir guvis 146 vārtus. Vasarā viņš kļuva par pirmo spēlētāju, kurš guvis vārtus sešos Pasaules kausa finālturnīros, taču viņa sniegums turnīrā izpelnījās arī kritiku. Pēc Portugāles izlases izstāšanās no Pasaules kausa turnīra par galveno treneri kļuva 72 gadus vecais Žorže Žezušs, kurš Ronaldu uzaicināja arī nākamajām izlases spēlēm.
Uz izlasi pirmo reizi kopš viņa vienīgās spēles valstsvienībā 2024. gada novembrī atkal ir izsaukts Dortmundes "Borussia" uzbrucējs Fābiu Silva, bet Lisabonas "Benfica" pussargs Žuāns Palinja atgriežas sastāvā pēc gandrīz gadu ilgas prombūtnes.
Portugāle Nāciju līgā ir uzvarējusi divos no četriem notikušajiem turnīriem un ir pašreizējā čempione, 2025. gada finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspējot Spāniju. Portugāļi 2026./2027. gada izlašu spēļu sezonu sāks 24. septembrī Lisabonā ar spēli pret Velsu. Pēc trim dienām Oslo viņi tiksies ar Norvēģiju, 1. oktobrī izbraukumā spēlēs ar Dāniju, bet 4. oktobrī Portu aizvadīs atbildes spēli ar Norvēģiju.