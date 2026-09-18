Latvijas UEFA Nāciju līgas pretiniece Armēnija sastāvā iekļauj vienu no visu laiku rezultatīvākajiem futbolistiem
Latvijas vīriešu futbola izlases pretinieces UEFA Nāciju līgā Armēnijas sastāvā iekļauts komandas ceturtais visu laiku labākais vārtu guvējs Eduards Spercjans.
26 gadus vecais Saūda Arābijas komandas "Al-Ahli" uzbrūkošais pussargs Spercjans 42 mačos guvis 12 vārtus, divus no tiem 2024. gada UEFA Nāciju līgas spēlēs pret Latviju. No šobrīd aktīvajiem futbolistiem viņš ir rezultatīvākais Armēnijas spēlētājs.
Armēnijas valstsvienības visu laiku rezultatīvākais futbolists Henriks Mhitarjans, kurš karjeru valstsvienībā noslēdza 2021. gadā, guva 32 vārtus, bet nākamajiem diviem viņa sekotājiem ir pa 14 precīziem sitieniem.
Savainojumu dēļ izlasei nepievienosies Vahans Bičahčjans, Finns Geragusjans, Grants Leons Ranoss, Davids Davidjans, Kamo Hovhannisjans, Hovhanness Harutjunjans, Henrijs Avagjans un Norberto Briasko Balekjans.
Latvija ar Armēniju spēkosies 25. septembrī Erevānā. Vēl šajā UEFA Nāciju C līgas grupā būs Melnkalne un Kipra.
Armēnijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ognjens Čančarevičs (Belgradas IMT, Serbija), Arsens Beglarjans ("Alashkert"), Aleksandrs Mišijevs ("Urartu"), Gors Matinjans ("Sardarapat");
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aizsargi - Davids Terterjans ("Alashkert"), Eriks Pilojans ("Urartu"), Sergejs Muradjans ("Noah"), Hulio Bueno, Edgars Grigorjans (abi - "Ararat-Armenia"), Eriks Simonjans ("Pyunik"), Georgijs Harutjunjans ("Puskas Akademia", Ungārija), Stjopa Mkrtčjans ("Nurnberg", Vācija), Nairs Tiknizjans (Pirejas "Olympiacos", Grieķija);
pussargi - Karlens Hovhannisjans (Toljati "Akron", Krievija), Ugočukvu Ivu (Kazaņas "Rubin", Krievija), Nareks Aghasarjans ("Urartu"), Karens Muradjans ("Ararat-Armenia"), Artjoms Bandikjans (Maskavas CSKA, Krievija), Eduards Spercjans ("Al-Ahli", Saūda Arābija), Karens Nalbandjans ("Alashkert"), Gors Manveljans ("Noah");
uzbrucēji - Arturs Serobjans, Žirairs Šaghojans, Araiks Elojans (visi - "Ararat-Armenia"), Edgars Sevikjans ("Ceuta", Spānija), Nareks Grigorjans (Konstancas "Farul", Rumānija), Nareks Hovhannisjans (Gdaņskas "Lechia", Polija), Arturs Miranjans (Tiberijas "Ironi", Izraēla), Arturs Gharibjans (Maskavas "Rodina", Krievija).