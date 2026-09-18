Prezentē Baltijas mājas projektu
Šodien, 18. septembrī, Rīgas Biržas Ātrijā Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) prezentēja Baltijas māju (House of Baltics) - Latvijas, Lietuvas un ...
FOTO: 35 gadus pēc Latvijas atgriešanās olimpiskajā kustībā prezentēta Baltijas mājas iniciatīva
Šodien, 18. septembrī, Rīgas Biržā Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) prezentēja Baltijas māju - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgo namu 2028. gada olimpisko spēļu laikā Losandželosā, informē Latvijas Olimpiskā komiteja.
Prezentācijas datums izvēlēts simboliski - tieši pirms 35 gadiem, 1991. gada 18. septembrī, Starptautiskā Olimpiskā komiteja atjaunoja Latvijas Olimpiskās komitejas tiesības olimpiskajā kustībā un jau nākamajā gadā Latvijas sportisti atkal startēja zem sava karoga - vispirms ziemas olimpiskajās spēlēs Albērvilā, bet vasarā - Barselonā.
Baltijas māja būs visu trīs Baltijas valstu kopīga iniciatīva olimpisko spēļu laikā Losandželosā 2028. gadā, kalpojot kā centrālā vieta sportistiem, delegācijām, partneriem, medijiem un viesiem. Tā stiprinās Baltijas valstu starptautisko atpazīstamību, vienlaikus nodrošinot platformu sadarbībai, kultūras pasākumiem un diplomātiskajai iesaistei. Baltijas māja parādīs reģiona kopīgās vērtības, sasniegumus un identitāti, izceļot Baltijas sadarbības spēku pasaules lielākajā sporta skatuvē.
"Simboliskāku brīdi izvēlēties nevar - tieši 18. septembrī pirms 35 gadiem Starptautiskā Olimpiskā komiteja atjaunoja Latvijas Olimpiskās komitejas darbību starptautiskajā olimpiskajā kustībā, un šodien mēs paziņojam par Baltijas māju. Baltijas māja nav izklaides pasākums. Tā ir platforma mūsu Baltijas identitātei, kas tik ilgi ir glabāta kopīgi. Šis ir kultūras, biznesa, identitātes un arī politikas ceļš - iespēja veidot attiecības un virzīt Latvijai stratēģiski svarīgus plānus. Mums kā Latvijas Olimpiskajai komitejai bija jārada kaut kas, kas paliek atmiņā uz nākamajiem 35 gadiem," uzsver LOK prezidents Raimonds Lazdiņš.
Baltijas mājas iniciatīva balstās uz šā gada jūlijā Rīgā parakstīto triju Baltijas valstu olimpisko komiteju saprašanās memorandu. Par norises vietu izvēlēts "Wende" muzejs Losandželosas Kalversitijas rajonā - cienījama kultūras institūcija, kas veltīta aukstā kara vēsturei un atrodas pilsētas radošo un mediju industriju centrā. LOK jau šā gada aprīlī ir segusi norises vietas rezervācijas depozītu. Prognozēts, ka Losandželosas spēļu laikā darbosies vairāk nekā 60 nacionālo viesmīlības māju.
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Olimpiskā dziesma
Daļa no Baltijas mājas stāsta ir īpaša olimpiskā dziesma, kuras mūzikas autore ir Latvijas izcelsmes Holivudas komponiste Lolita Ritmanis, bet vārdu autore - dzejniece Māra Zālīte. Pasākumā par dziesmas tapšanu stāstīja abas autores un dziedātāja Ance Krauze. Pirmo reizi publiski izskanēja dziesmas fragments. Tūlīt pēc prezentācijas Latvijas Radio sākās dziesmas ieraksts. Latvijā dziesma pirmo reizi publiski izskanēs 8. novembrī Liepājā.
"Ideja par dziesmu dzima Losandželosā sarunā ar Lolitu Ritmani par to, ka mums ir jāatjauno tilts starp Ameriku un Latviju - tas tilts, ko latvieši uzcēla pēc Otrā pasaules kara un kas jāsaglabā arī šodien. Es novēlu mums visiem Baltijas māju veidot tieši kā šādu tiltu un caur to uzturēt mūsu nacionālo identitāti, saglabāt senču mantojumu un dot bērniem iespēju to sajust un redzēt. Kopā mēs vienmēr būsim stiprāki," saka Raimonds Lazdiņš.
Par Baltijas mājas projektu
Baltijas māja (House of Baltics angliski) ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo olimpisko komiteju kopīga iniciatīva - vienots nams 2028. gada olimpisko un paralimpisko spēļu laikā Losandželosā. Tās programma balstās uz trim pīlāriem: kultūra un publiskā diplomātija, bizness un tirdzniecība, sports un olimpiskā kustība.
Projektu Latvijā koordinē LOK nodibinājums "Olimpisko sacensību aģentūra". Losandželosas olimpiskās spēles notiks no 2028. gada 14. līdz 30. jūlijam, pulcējot vairāk nekā 15 000 sportistu vairāk nekā 50 sporta veidos.