No 13 gadus vecas sapņotājas līdz bobsleja pilotei: 19 gadus vecā Justīne ceļā uz olimpisko sapni
"Kā būtu, ja es varētu tur piedalīties un izjust visas emocijas kā sportists?" Ar šādu domu pirms vairākiem gadiem, skatoties bobsleju olimpiskajās spēlēs, 13 gadu vecumā sev jautāja Justīne Bērziņa. Toreiz viņa pat nezināja, ka sievietes nodarbojas ar bobsleju, kur nu vēl pati kādreiz iedomājās vadīt bobu. Šodien Justīnei ir 19 gadi, aiz muguras divas bobsleja sezonas, izcīnīta bronzas medaļa Pasaules U23 čempionātā un pieredze Pasaules kausa posmā Siguldā. Tagad viņa apgūst pilotes lomu un jau drosmīgi raugās 2030. gada ziemas olimpisko spēļu virzienā.
Justīne Bērziņa nāk no Ķekavas, bet šobrīd dzīvo aktīvu studentes un sportistes dzīvi Rīgā. Šogad viņa uzsākusi studijas Latvijas Universitātes programmā "Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība", un ikdienu aizpilda lekcijas, treniņi, sacensības un nemitīga tiekšanās kļūt labākai.
"Šobrīd manu ikdienu sastāda studijas un bobsleja treniņi," saka Justīne.
Viss sākās ar olimpisko spēļu pārraidi televizorā
Bobslejs Justīnes dzīvē ienāca pavisam negaidīti. Pirms vairākiem gadiem viņa televizorā skatījās olimpiskās spēles un aizrāvās ar redzēto.
"Tas mani ļoti aizrāva un radīja lielu interesi par šo sportu. Ap to laiku man bija 13 gadi. Tajā brīdī galīgi nešķita, ka varētu nodarboties ar bobsleju, jo nebiju neko dzirdējusi par sieviešu ekipāžām," atceras Justīne.
Tomēr pēc olimpisko spēļu noskatīšanās viņu nepameta kāda doma: kā būtu, ja arī viņa varētu piedzīvot to, ko izjūt sportisti trasē?
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"Tobrīd pat nespēju iedomāties, ka vispār varētu nodarboties ar bobsleju, kur nu vēl pati vadīt bobu."
Taču dzīvei bija citi plāni.
"Izrādās, ja kaut ko ļoti vēlas, tad dzīve piespēlē iespējas un cilvēkus, ar kuru palīdzību savu sapni var realizēt," viņa saka.
Vairākkārt dodoties uz puišu atlasēm, Justīne satika cilvēkus, kuri palīdzēja viņas sapnim kļūt par realitāti — Kristapu Kotānu un viņa meitu, bobsleja piloti Amēliju Kotāni. Ar Amēliju Justīne vēlāk startēja vienā komandā.
Divas sezonas, kas mainījušas pašu Justīni
Lai arī bobslejā Justīne ir salīdzinoši neilgu laiku, divas aizvadītās sezonas viņai bijušas ļoti piepildītas. Un tās nav devušas tikai sportisku pieredzi — viņa saka, ka šajā laikā iepazinusi pati sevi no jauna.
"Pēdējās divās sezonās šķiet, ka esmu sevi iepazinusi kā pilnīgi citu cilvēku. Pavisam noteikti esmu atklājusi vienas no manām stiprākajām īpašībām — mērķtiecību un kontroli pār savām emocijām."
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Iepriekš viņa nebūtu domājusi, ka spētu ikdienā dzīvot tik intensīvā režīmā, katru dienu atrast motivāciju un enerģiju jaunam treniņam neatkarīgi no noguruma vai tā, kas noticis iepriekšējā dienas daļā.
"Treniņi man palīdz atslēgties no visa pārējā, sakārtot domas un vienkārši padara dienu jautrāku."
Un rezultāti nav ilgi jāgaida.
Jau pēc divām sezonām Justīne kopā ar piloti Amēliju Kotāni izcīnīja 3. vietu Pasaules U23 čempionātā. Tomēr pati sportiste nevēlas savu sezonu koncentrēt tikai uz vienu medaļu.
"Protams, es ļoti priecājos par izcīnīto 3. vietu, tomēr es negribētu izcelt tikai šīs vienas sacensības, jo sezona bija ļoti piepildīta, un katras sacensības bija nozīmīgas, kā arī nesa sev līdzi milzīgu emocionālu lādiņu."
Pasaules kauss Siguldā — sapnis savās mājās
Īpaša vieta Justīnes atmiņās ir arī pirmajam Pasaules kausa posmam Siguldā.
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Jau sezonas sākumā, uzzinot, ka pastāv iespēja startēt Pasaules kausā, Justīne nespēja sagaidīt šo brīdi. Taču startam Siguldā bija vēl kāda īpaša nozīme — tās bija sacensības mājās, līdzjutēju un ģimenes priekšā.
"Jau sezonas sākumā, kad uzzināju, ka iespējams piedalīsimies Pasaules kausa posmā Siguldā, biju ļoti priecīga un nevarēju to sagaidīt."
Startēt mājās, zinot, ka tribīnēs būs ģimene, radīja īpaši siltas sajūtas.
"Bija daudz citādāka atmosfēra — nopietna, bet pacilājoša. Sacensties ar izcilām sportistēm, kuras vienmēr bijušas kā mana iedvesma, šķita pavisam nereāli."
Arī no visiem līdzšinējiem braucieniem divi viņai palikuši atmiņā īpaši spilgti. Viens no tiem bija pats pirmais brauciens mūžā.
"Es nezināju, ko gaidīt un kā tas būs. Pat par spīti tam, ka sajūtas brauciena laikā nebija īpaši patīkamas, kad pēc brauciena izkāpu ārā, jutos kā laimīgākais cilvēks pasaulē."
Tas bija brīdis, kad Justīne saprata — daļa no sapņa kļūt par bobslejisti ir piepildījusies.
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Otrs neaizmirstamais brauciens bija Pasaules kausa posmā Siguldā.
"Pirmo reizi sajutu tādu atbalstu no līdzjutējiem. Brauciena laikā varēja dzirdēt līdzjutējus, kas man likās pavisam neierasti un deva vēl lielāku pārliecību tajā, ko darām kopā ar piloti Amēliju Kotāni."
No stūmējas — par piloti
Tagad Justīnes ceļš bobslejā ieiet jaunā posmā. Sezonas beigās viņai tika piedāvāta iespēja piedalīties jauno pilotu nometnēs. Viņa šo iespēju izmantoja — un saprata, ka vēlas sēsties pie boba stūres.
"Tur arī atklāju, ka būt par piloti ir tas, ko patiešām vēlos darīt."
Stūmējas un pilotes lomas atšķiras ne tikai tehniski, bet arī psiholoģiski.
"Pēc savām sajūtām un pieredzes stūmējas pozīcija jūtas agresīvāka, bet pilota loma — nosvērtāka. Psiholoģiski, manuprāt, pilotam ir lielāks spiediens par paveicamo darbu pirms braucieniem, taču stūmējas loma ir tikpat nozīmīga."
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Pilotei jāpieņem lēmumi, jāuzticas savai sajūtai un jāspēj saglabāt koncentrēšanos lielā ātrumā. Taču arī bailes ir neatņemama šī sporta sastāvdaļa.
"Vienmēr ir mazliet bail un stress par to, kāds būs brauciens. Es uzskatu, ka bailes ir daļa no procesa. Ja tās labi prot kontrolēt, tās manu prātu sagatavo braucienam."
Ja satraukums kļūst pārāk liels, Justīne sevi iedrošina. "Tādos momentos man patīk sev pajautāt — kā būtu, ja prāts būtu pilnīgi tukšs, bez nevienas domas? Tas parasti palīdz un dod mieru."
Mērķis — Latviju pārstāvēt 2030. gada olimpiskajās spēlēs
Justīnei ir tikai 19 gadi, taču mērķis ir liels — 2030. gada ziemas olimpiskās spēles. Patiesībā šis sapnis viņai radās jau tajā pašā brīdī, kad pirmo reizi aizdomājās par bobsleju.
"Pirmo reizi sev to skaļi pateicu tad, kad man vispār radās doma par bobsleju. Tieši šī doma — nokļūt līdz olimpiskajām spēlēm — mani iedvesmoja visvairāk."
Viņa neslēpj, ka tik liels mērķis rada arī papildu spiedienu.
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"Olimpiskais sapnis noteikti rada papildu spiedienu, taču brīžos, kad ir grūtāk, tas liek saņemties, jo ir skaidrs mērķis. Galvenokārt man jāpierāda sev, ka esmu spējīga to sasniegt."
Sapnis par savu bobu
Lai sasniegtu augstus rezultātus bobslejā, ar talantu un smagu darbu vien nepietiek. Ļoti būtiska ir arī tehnika. Viens no Justīnes lielākajiem mērķiem šobrīd ir iegādāties savas bobsleja kamanas.
"Bobslejs ir tehnisks sporta veids, tāpēc tehnikai ir ļoti liela nozīme. Mēs katrs esam dažādi, un bobs ir jāpielāgo katram sportistam individuāli. Tas dod iespēju sasniegt labākus rezultātus."
Taču šāds mērķis 19 gadus vecai sportistei nav vienkāršs.
"Nevienam sportistam šobrīd nav viegli atrast finansējumu, un sportista ceļa sākumā to izdarīt ir īpaši grūti. Tomēr šī problēma nav tikai Latvijā."
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Šobrīd Justīnei ir daudz neskaidrību par finansējuma pieejamību. "Protams, bez ekipējuma šo sapni piepildīt nav iespējams."
Tāpēc paralēli treniņiem un studijām Justīne šobrīd aktīvi meklē arī sponsorus un atbalstītājus, kas palīdzētu viņai turpināt profesionālo izaugsmi un tuvoties savam olimpiskajam mērķim.
Plašāk par Justīnes bobsleja gaitām, treniņiem, sacensībām un ceļu pretī saviem mērķiem iespējams sekot viņas "Instagram" kontā @justine.berzina.
"Brīvais laiks? Kas tas tāds?"
Apvienot studijas ar profesionālo sportu nav viegli. Vasarā tas izdodas vienkāršāk, bet, sākoties studiju gadam, ikdiena kļuvusi vēl intensīvāka.
"Vasarā ir vieglāk apvienot profesionālo sportu ar ikdienas dzīvi un nākotnes plāniem, skolai sākoties, tas ir palicis izaicinošāk."
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Tomēr Justīnei šāds dzīvesveids patīk.
"Es dodu priekšroku piepildītai un ļoti produktīvai dienai, tāpēc šobrīd mana rutīna mani mazliet pat aizrauj."
Kad tomēr izdodas atrast brīvu brīdi, Justīnei ir kāds pavisam īpašs veids, kā atpūsties.
"Hmm... brīvais laiks? Kas tas tāds?" Viņa smejas un stāsta, ka labprāt kopā ar māsām aizbrauc ar laivu uz kādu neapdzīvotu salu Daugavas vidū un paliek tur dažas dienas. "Bet šādu dienu nav daudz."
"Tu esi traka!"
Bobslejs joprojām nav sporta veids, ko cilvēki ikdienā automātiski saista ar 19 gadus vecu meiteni. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka Justīne bieži sastopas ar pārsteigumu.
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"Patiesībā es ļoti bieži sastopos ar izteiktām cilvēku reakcijām uz to, ka esmu bobslejiste. Visbiežāk tas cilvēkus ļoti pārsteidz, un viņiem rodas ļoti daudz jautājumu."
Viens jautājums atkārtojas īpaši bieži: "Bet kāpēc tieši bobslejs?" Un pēc tam nereti seko: "Tu esi traka!"
Justīne uz šādām reakcijām raugās ar smaidu. "Es vienmēr reaģēju pozitīvi, jo man patīk pārsteigt cilvēkus šādā veidā. Ar negatīvām reakcijām īsti neesmu saskārusies."
"Gribu interesantu dzīvi"
Kas tad īsti ir tas, kas liek 19 gadus vecai meitenei katru dienu izvēlēties treniņu, ātrumu, adrenalīnu un disciplīnu? Atbilde ir pavisam vienkārša — vēlme dzīvot interesanti.
"Man apņēmību rada tas, ka man vienmēr ir gribējies interesantu dzīvi. Kaut ko tādu, kas nekad neliekas garlaicīgs un kas spēs iztērēt visu manu enerģiju. Un nu šķiet, esmu to atradusi."
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Bobslejs viņu piesaistījis arī ar savu neparastumu. "Izvēlējos bobsleju, jo tas ir neierasts sporta veids, tajā ir iesaistīts liels ātrums un adrenalīns."
Un, lai arī ceļš līdz olimpiskajam sapnim ir garš, Justīne tajā nav viena. Vislielāko atbalstu viņai sniedz ģimene — gan vārdos, gan darbos. Tāpat viņa īpaši izceļ treneru un komandas nozīmi.
"Tas viss nav iedomājams bez treneru un komandas atbalsta."
Kādu Justīni redzēsim 2030. gadā?
Uz jautājumu, kādu Justīni mēs varētu ieraudzīt 2030. gada olimpiskajās spēlēs, viņa atbild bez ilgas domāšanas:
"Noteikti stiprāku un daudz ātrāku!"
Un smaidiņš atbildes beigās pasaka vēl kaut ko — par spītību, vieglumu un spēju baudīt ceļu, ne tikai sapņot par tā galamērķi.
No 13 gadus vecas meitenes, kura televizora ekrānā skatījās olimpisko bobsleju un tikai iztēlojās, kā būtu pašai reiz atrasties trasē, līdz 19 gadus vecai sportistei, kura jau ir izbaudījusi Pasaules kausa atmosfēru, izcīnījusi U23 čempionāta bronzu un pati sākusi apgūt pilota lomu, Justīnes stāsts vēl tikai sākas.
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Priekšā ir studijas, treniņi, sacensības, jauni izaicinājumi, sava boba meklējumi un sapnis, kas reiz šķita gandrīz neiespējams.
Un, iespējams, pēc dažiem gadiem kāda cita 13 gadus veca meitene sēdēs pie televizora, skatīsies bobsleju un pirmo reizi nodomās: "Kā būtu, ja arī es kādreiz varētu?"