Iespēja Vilmanim nostiprināties sastāvā? "Panthers" sezonas sākumā nepalīdzēs uzbrucējs Maršāns
Floridas "Panthers" uzbrucējs Breds Maršāns, kurš ir latviešu Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa komandas biedrs, izlaidīs Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas pirmo mēnesi, nepiedaloties vismaz pirmajās 14 spēlēs.
38 gadus vecais Maršāns iepriekšējo sezonu cīnījās ar ķermeņa lejasdaļas traumu un pirms mēneša viņam tika veikta operācija. Tāpat sociālajos tīklos novērots, ka treniņā traumā iedzīvojies kapteinis Aleksandrs Barkovs, kurš izlaida visu iepriekšējo sezonu ceļgala traumas dēļ. Pēc sadursmes ar komandas biedru viņš pats saviem spēkiem laukumu nespēja pamest.
Tajā pašā laikā šī ir iespēja sevi apliecināt latvietim Sandim Vilmanim, kurš NHL debitēja pagājušās sezonas laikā. Kā liecina hokeja žurnālistu ieraksti, līdz ar Maršāna izkrišanu Vilmanis ir starp pretendentiem uz tikšanu trešajā uzbrucēju maiņā. "Ja šodien mums būtu jāspēlē, tad šādi būtu pirmie trīs uzbrucēju virknējumi." Tieši trešajā atradās Vilmanis, blakus ar tādiem hokejistiem kā Antonu Lundelu un Ētu Luostarinenu.
Maurice on today's lines: "If we had to drop the puck tonight, those would be the three lines we'd start with."— Jameson Olive (@JamesonCoop) September 17, 2026
Combos I saw were:
B. Tkachuk - Barkov - Reinhart
Verhaeghe - Bennett - M. Tkachuk
Luostarinen - Lundell - Vilmanis
Vilmanis getting some early reps with Lundell and Luostarinen.— Jameson Olive (@JamesonCoop) September 17, 2026
With Marchand not ready for start of season, there’s a big opening on the 3rd line for a few guys to fight for.
Iepriekšējā sezonā Maršāns nepiedalījās 30 mačos, kas ir viņa karjeras negatīvs rekords, taču pārējos 52 mačos viņš bija ļoti produktīvs, iekrājot 54 punktus (27+27). "Panthers" izslēgšanas turnīram nekvalificējās un priekšlaicīgi nolika Stenlija kausa čempiones pilnvaras. Maršāns "Panthers" rindas papildināja pērn martā, kad maiņas darījumā pameta Bostonas "Bruins", kurā pirms tam pavadīja 16 sezonas.