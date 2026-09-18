Basketbola leģendai Uļjanai Semjonovai veltīs īpašu pastmarku
Godinot vienu no visu laiku izcilākajām Latvijas sportistēm, pasaules basketbola leģendu Uļjanu Semjonovu, VAS “Latvijas Pasts” izdos viņai veltītu pastmarku bloku. Septembrī uz kino ekrāniem pirmizrādi piedzīvo sportistei veltītā spēlfilma “Uļa”, un no 22. septembra viņas stāsts turpināsies arī filatēlijā, papildinot “Latvijas sporta leģendu” sēriju.
Uļjanas Semjonovas sporta karjera saistīta ar nozīmīgiem starptautiskiem panākumiem, tostarp izcīnītajām medaļām olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos. Ilgus gadus viņa bija stūrakmens komandai “TTT Rīga”, kas 18 reizes ieguva Eiropas čempionvienības titulu, un šis panākums atzīmēts arī Ginesa rekordu grāmatā. Ar talantu un neatlaidību viņa devusi būtisku ieguldījumu sieviešu basketbola attīstībā un popularitātē visā pasaulē, tā kļūstot par Latvijas sporta simbolu, kura uzņemta basketbola slavas zālēs.
Pēc aktīvās karjeras beigām U. Semjonova ieņēma Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) viceprezidentes amatu. Vēlāk par viņas sirdsdarbu un piepildījumu kļuva LOK sociālais fonds. Būdama tā prezidente, U. Semjonova rūpējās par bijušo sportistu labklājību, ne tikai palīdzot praktiski, bet arī kliedējot senioru vientulību.
“Uļjanas Semjonovas vārds sporta pasaulē komentārus neprasa. Taču aiz mūža laikā iegūtajiem tituliem un pasaules rekordiem vienmēr ir stāvējis apbrīnojams rakstura spēks, cilvēcība un atbildības izjūta par savu komandu un vēlāk – par līdzcilvēkiem. Šī pastmarka ir mūsu cieņas apliecinājums leģendai,” norāda VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētājs Ģirts Rudzītis.
Filatēlijas izdevumu pirmās dienas zīmogošana notiks 22. septembrī Latvijas Sporta muzejā, Alksnāja ielā 9, Rīgā, no plkst. 10.00 līdz 15.00. Savukārt plkst. 12.00 muzeja telpās norisināsies jauno izdevumu prezentācija. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar pastmarku bloka tapšanas aizkulisēm, kā arī uzzināt vairāk par basketbolistes sasniegumiem un viņas nozīmi Latvijas sporta vēsturē.
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Sportistei veltītais pastmarku bloks būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā, savukārt īpašā dizaina aploksne – 500 eksemplāru tirāžā. Pastmarku bloka nominālvērtība ir 4,41 eiro, un filatēlijas izdevuma dizainu radījis Jānis Klaučs.
Pastmarku bloku un aploksni varēs iegādāties “Latvijas Pasta” e-veikalā https://veikals.pasts.lv/ un lielākajos pilsētu klientu centros un klientu apkalpošanas punktos.
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās.