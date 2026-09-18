“Esmu krievs un atbalstu savu valsti”: Latvijā nevēlamais Ovečkins skaidro, kāpēc filmējās Putina partijas reklāmā
Krievijas hokeja zvaigzne Aleksandrs Ovečkins pirmo reizi plašāk komentējis savu dalību Krievijas valdošās partijas “Vienotā Krievija” priekšvēlēšanu reklāmā. Vašingtonas “Capitals” kapteinis uzsver, ka esot “par mieru un mīlestību”, vienlaikus norādot – viņš ir krievs un atbalsta savu valsti.
Priekšvēlēšanu video, kas publiskajā telpā nonāca dažas dienas pirms Krievijā paredzētajām parlamenta vēlēšanām, Ovečkins redzams līdzās vairākām pazīstamām personām. Viņš kadrā stāv aiz Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova, bet video piedalījies arī kādreizējais hokejists Vjačeslavs Fetisovs.
Ceturtdien, 17. septembrī, Vašingtonas “Capitals” mediju dienā žurnālisti Ovečkinam jautāja par viņa lēmumu piedalīties politiskajā reklāmā.
“Esmu krievs un atbalstu savu valsti,” sacīja Ovečkins, vienlaikus piebilstot, ka ir “par mieru un mīlestību”. Hokejists pauda cerību, ka cilvēki visā pasaulē vēlas mieru neatkarīgi no tā, kas viņi ir.
Vaicāts, vai pirms piedalīšanās reklāmā viņš apsvēris iespēju atteikties, Ovečkins atbildēja, ka viņam piedāvāts piedalīties un viņš piekritis. “Viņi man to palūdza. Es teicu jā. Tas ir tik vienkārši,” sacīja hokejists.
“Vienotā Krievija” ir Krievijas valdošā partija, kas atbalsta Vladimiru Putinu. Reklāma publicēta pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām, kas paredzētas no 18. līdz 20. septembrim. Tās ir pirmās Krievijas parlamenta vēlēšanas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ovečkina parādīšanās politiskajā reklāmā izraisījusi reakciju arī Latvijā. Ārlietu ministre Baiba Braže 17. septembrī pieņēma lēmumu Aleksandru Ovečkinu un Starptautiskās Boksa asociācijas prezidentu Umaru Kremļevu iekļaut Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā. Abiem uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ārlietu ministrija norāda, ka lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likumu.
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Ovečkinam ir sena publiska saikne ar Putinu. 2017. gadā viņš izveidoja kustību “Putin Team”, paužot atbalstu Krievijas prezidentam. Savukārt pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā hokejists aicināja izbeigt karu un toreiz uzsvēra, ka neesot politiķis, bet gan sportists.
Arī tagad Ovečkins uzsvēris savu saikni ar Krieviju. Viņš norādīja, ka pēc profesionālās hokejista karjeras beigām plāno dzīvot Krievijā kopā ar ģimeni, lai gan Vašingtonu sauc par savām otrajām mājām.