Kitija Laksa ar rezultatīvu sniegumu atgriežas WNBA
Latvijas basketboliste Kitija Laksa ceturtdien savā atgriešanās mačā Sieviešu nacionālajā basketbola asociācijā (WNBA) guva desmit punktus un ar Dalasas "Wings" komandu svinēja uzvaru.
"Wings" savā laukumā ar rezultātu 97:77 (25:25, 19:19, 25:14, 28:19) uzvarēja Losandželosas "Sparks". Laksa laukumā pavadītajās 15 minūtēs izpildīja pa četriem divpunktu metieniem un tālmetieniem, realizējot pusi no saviem raidījumiem. Latviete arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu, divreiz pārkāpa noteikumus un tika pie pozitīva +/- rādītāja (+5).
Uzvarētājām 19 punktus guva Peidža Bakersa, bet pretiniecēm 18 punkti bija Nnekai Ogvumikei. Dalasas komandai, kas jau nodrošinājusi vietu izslēgšanas spēlēs, šī bija 25. uzvara 41 mačā, kas Rietumu konferencē dod ceturto pozīciju.
Laksa "Wings" vienībai pievienojās pēc šī gada draftā ar pirmo numuru izraudzītās aizsardzes Eizijas Fadas traumas. Pērn Laksa ar Fīniksas "Mercury" komandu kļuva par WNBA vicečempioni.