Lielākais algu budžets starp Latvijas klubiem. Eirokausa debitante Rīgas "Zeļļi" atklāj sezonas finansējuma apmēru
Latvijas basketbola klubs Rīgas "Zeļļi" atklājuši sezonas budžetu.
Latvijas basketbola kluba "Rīgas zeļļi" šīs sezonas budžets plānots divarpus miljonu eiro apmērā, žurnālistiem atklāja kluba prezidents Edgars Buļs. No tā algu budžets iecerēts apmēram 800 000 eiro pēc nodokļu nomaksas. "Savākts gandrīz viss budžets, tikai vēl mazliet jāpiestrādā," teica Buļs, minot, ka budžets, iespējams, būs mazliet pāri divarpus miljoniem eiro.
Deviņas no mājas spēlēm "Rīgas zeļļi" plāno aizvadīt "Xiaomi Arēnā" - septiņas Eirokausā, kā arī Latvijas-Igaunijas līgas mačus pret "VEF Rīga" un Tallinas "Bigbank"/"Kalev". Maču pret "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" vienību rīdzinieki aizvadīs Cēsīs, kā arī viņiem būs mači Rēzeknē un Gulbenē, iespējams, arī Jelgavā. Pārējās mājas spēles "Rīgas zeļļi" aizvadīs Komandu sporta spēļu hallē (KSSH).
Šosezon "Rīgas zeļļi" līdzās Latvijas un Baltijas valstu turnīriem pirmo reizi startēs arī Eirokausā. Eirokausā Rīgas komanda ielozēta A apakšgrupā kopā ar "Le Mans" no Francijas, Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas, Ļubļanas "Olimpija" no Slovēnijas, Saloniku "Aris" no Grieķijas un Rostokas "Seawolves" no Vācijas.
2023. gadā dibinātie "Rīgas zeļļi" aizvadītajā sezonā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā (LBL) izcīnīja bronzas godalgas.