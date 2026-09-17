Atcelts WRC čempionāta sezonas pēdējais posms Saūda Arābijā
Tuvo Austrumu konflikts ietekmējis arī pasaules rallija čempionāta (WRC) kalendāru. Drošības apsvērumu dēļ atcelts novembrī Saūda Arābijā paredzētais sezonas noslēdzošais posms, ceturtdien paziņoja Starptautiskā Automobiļu federācija.
“Ņemot vērā pašreizējo situāciju reģionā, WRC posms Saūda Arābijas rallija ietvaros šogad nenotiks,” paziņojis Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) prezidents Mohameds Bens Sulajems. Vienlaikus novembrī Saūda Arābijā joprojām plānots aizvadīt Tuvo Austrumu reģionālā rallija čempionāta sacensības.
FIA cer, ka pasaules rallija čempionāts Saūda Arābijā varēs atgriezties jau 2027. gadā. “Tagad mēs pilnībā koncentrējamies nākotnei. Turpināsim sadarboties ar mūsu partneriem Saūda Arābijā un WRC rīkotājiem,” norādīja Sulajems.
Saūda Arābijas rallijam bija jākļūst par WRC sezonas 14. un noslēdzošo posmu, un tas bija paredzēts no 12. līdz 15. novembrim. Pēc tā atcelšanas sezonas finišs pienāks agrāk – par pēdējo posmu kļūs Sardīnijas rallijs, kas paredzēts no 1. līdz 4. oktobrim.
Šobrīd čempiones titulu jau nodrošinājusi “Toyota”, savukārt pilotu konkurencē pēc 12 posmiem līderis ar 230 punktiem ir brits Elfins Evanss. Viņam seko Sami Pajari ar 213 un Olivers Sūlbergs ar 209 punktiem. Latvijas pilota Mārtiņa Seska ekipāža piecos aizvadītajos posmos sakrājusi 12 punktus un kopvērtējumā ieņem 16. vietu.
Jāatzīmē, ka Tuvo Austrumu konflikts jau ietekmējis vairākas lielas autosporta sacensības reģionā. Atcelts Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta posms Saūda Arābijā, bet neskaidrība saglabājas arī par sacensību norisi Katarā un Abū Dabī.