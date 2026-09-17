Pludmales volejbolisti Pastars/Lasmanis ar uzvaru sāk Eiropas U18 čempionātu, Krievai/Zaķītei klupiens pirmajā spēlē
Latvijas jaunie pludmales volejbolisti ceturtdien ar atšķirīgām sekmēm iesākuši CEV Eiropas U18 čempionātu, kas līdz nedēļas beigām norisināsies Turcijas pilsētā Izmirā.
Ar sesto numuru izliktie Ernests Pastars un Renārs Lasmanis vīriešu sacensības iesāka ar 2-0 (21:17, 21:11) uzvaru pār mājiniekiem Ismailu Kilinču un Melihu Mangrici (27.), sperot soli tuvāk izslēgšanas turnīram.
Turpinājumā piektdien latviešiem jāspēlē pret Šimunu Lozančiču/Viktoru Vidoviču (22.) no Horvātijas un somiem Marti Talviju/Juliusu Ūsitalo (11.). Konkurentu savstarpējā spēlē trīs setos ar 2-1 (24:22, 19:21, 15:9) uzvarēja somi. Grupas uzvarētāji iekļūs uzreiz astotdaļfinālā, bet otro un trešo vietu ieguvēji tiksies izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā.
Līdzīga izspēles kārtība ir sieviešu turnīrā, kurā ar 10. numuru izliktas Paula Krieva un Estere Zaķīte. Viņas čempionātu iesāka ar 0-2 (14:21, 17:21) zaudējumu kvalifikāciju pārvarējušajām spānietēm Sinemisai Aslanai un Ušuei Kvadrado (23.), taču otrajā spēlē ar 2-0 (21:16, 21:17) pieveica serbietes Andrijanu Djurovu un Nadju Miliču (26.), turpinot cīņu par uzvaru G grupā.
Mūsu sportistes piektdien spēlēs pret Francijas komandu Izija Delporte/Malo Mira (7.), kuras ceturtdien ar 2-0 (21:15, 26:24) pārspēja Serbijas duetu, kā arī ar 2-1 (21:19, 19:21, 15:11) uzvarēja pretinieces no Spānijas.